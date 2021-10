Video: Julio Preciado donará piel que le sobró tras bajar 35 kilos

Ciudad de México— Julio Preciado contó en entrevista para el programa De Primera Mano que donará la piel que le sobró tras bajar 35 kilos.

El cantante detalló que tras una larga lucha para bajar de peso logró estar sólo cuatro kilos sobre su peso ideal.

Estoy nada más arriba de mi peso alrededor de cuatro kilos, para mi es un logro enorme estoy muy bien de mi glucosa, estoy muy bien de mi hipertensión. En proporción a lo que dijo a computadora ayer en este chequeo de los 54 años que tengo ahorita estoy en los 47 años, he rebajado en años 7 kilos aproximadamente”, explicó el músico.

El intérprete de Que manera de perder agregó que tras bajar los 35 kilos tiene sobrante de piel, llamado “mandil”, que le será cortado por un cirujano plástico.

Vamos a esperar unos cuatro meses más para ver qué tanto van a cortar, sí tengo mandil, pero no en la proporción que yo esperaba que me fuera a colgar”, explicó.

Preciado agregó que se está informando sobre el proceso para poder donar la piel sobrante que le van a extraer y también compartió que próximamente se hará unos “arreglitos” para mejorar su imagen.

El 31 de este mes voy a tener una cita con un doctor voy a hacerme unas cosas, no muchas porque no es mi papel, no es por vanidad, lo voy a hacer por imagen para mi público”, dijo y contó que entre las cosas que se “arreglará” está la papada.

Ahora, tras casi llegar a su peso ideal, el músico afirmó que se está reinventando y está aprendiendo a comer.

En temas musicales, Julio Preciado se dijo listo para volver a los escenarios con la Banda El Recodo, con la que ofrecerá conciertos en Estados Unidos en noviembre.