Video: Golpea Machine Gun Kelly a fan mexicano en la cara

Ciudad de México.- El rapero Machine Gun Kelly golpeó a un fanático mexicano en la cara, durante su show en el Festival Roch Werchter de Bélgica.

Y aunque dejó sorprendidos a muchos espectadores, el golpe no fue por algún conflicto, sino por petición del fan, quien llevaba un cártel con la frase: "Acabo de venir de México. Golpéame en la cara".

"¿Por qué quieres que te golpee en la cara? Tengo anillos, amigo. Esa mierda va a doler. No sé si es una pérdida para mí. No sé si voy a hacerlo, lo consideraré", cuestionó el rapero de 33 años.

"Te amo", fue la contestación que recibió por parte del joven conocido como Marcos Cid de la Paz.

Al parecer dicha respuesta convenció a Machine Gun Kelly, pues a mitad de su show bajó del escenario y se acercó para cumplir la petición, dándole un puñetazo en la cara.

El músico intentó irse rápido, pero recapacitó, regresó y también le dijo "te amo" a su fan.

El momento fue compartido en las redes sociales del intérprete de "My Ex 's Best Friend" con el pie de foto "haciendo sueños realidad", y fue ahí donde Marcos agradeció el momento.

"Muchas gracias por hacer mi sueño realidad. No miento cuando te digo que te amo y que puedo sentir en lo más profundo de mi corazón la letra de tus canciones. Esperé tanto tiempo para verte, y todavía no puedo creer que esto haya pasado.

"Realmente espero verte pronto de nuevo. Puedes agregar un par de fechas para México, tal vez? (sic.), escribió.