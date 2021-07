Video: Escucha en exclusiva los planes de Andrea Meza

Ciudad Juárez— De perfil humanista, preocupada por las condiciones de su entorno, de las mujeres y de los menos favorecidos, la tercera Miss Universo mexicana y la primera nacida en Chihuahua comparte con El Diario los compromisos que asume como soberana de la belleza, pero también como la voz de la mujer en el mundo.

Andrea Meza Carmona, de 26 años, regresó a su tierra e hizo escala en Ciudad Juárez, luego de no venir desde que fue concentrada para participar en la edición número 69 del famoso certamen llevado a cabo hace casi dos meses en Hollywood, Florida.

Acogida con cariño por fans que sienten como propia la coronación, pues se identifican con las raíces de la reina de belleza, Andrea habla de los compromisos que tiene en esta faceta y los planes que ya bosqueja para cuando el reinado finalice.

“Ya estamos trabajando en eso desde que comencé, tengo que estar pensando en lo que viene. Tengo varios proyectos en mente, no quiero adelantarme demasiado, quiero que sean un poco más sólidos, pero definitivamente estoy interesada en los medios de comunicación y el entretenimiento, en la música”, confiesa la modelo e ingeniera en Software.

De aventurarse a desarrollar carrera como cantante, dice que seguramente lo haría en los géneros de balada y pop. “Siento que es lo que más me queda, por ahí puede ser”.

Emisaria de los derechos de la mujer

Por lo pronto, como Miss Universo, Andrea trabaja en la agenda que marca la organización del certamen, y en la propia, pues es una emisaria interesada en abordar el tema de los derechos humanos, en particular los de la mujer.

“Me interesa hablar de esos temas y darles luz a las instituciones que están trabajando en pro de la mujer y por otro lado seguir trabajando con nuestros ‘partners’ de Miss Universo, que tienen causas muy bonitas. Al trabajar con ellos entendí que los cambios no vienen de manera masiva, todos podemos hacer un cambio desde nuestra trinchera, todos podemos aportar y ayudar a nuestra sociedad dedicándonos a lo que hacemos, haciéndolo con el corazón, regalando lo poco o mucho que tenemos”, expresa con amplia sonrisa.

Auténtica soberana

Con seguridad en sus pasos, Andrea se desenvuelve como la mujer más bella del universo, y para no perder el piso, su esencia está ligada al hogar.

“Eso se lo debo a mi familia, les debo todos los valores y la persona que hoy soy, y siempre he tenido esa convicción de que independientemente del lugar donde yo esté parada quiero ser auténtica porque creo que ese es el mejor ejemplo que puedo dar”.

Así, además de lucir siempre espectacular y asistir a todo tipo de eventos, desde galas hasta actividades de carácter social, la joven busca momentos para ocuparse de su vida personal, en donde se encuentra Ryan Antonio, con quien tiene una relación.

“Me gusta mantener un balance en mi vida. Yo soy fiel creyente de que se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. Es una relación un tanto a distancia y me gusta que siempre me está apoyando en cada una de las decisiones y de los proyectos nuevos que tengo, y eso es lo que busco en un compañero de vida”.

Disfrutando del sueño de ser una reina de belleza, Andrea sabe bien que no todo serán halagos y que la crítica puede ser dura.

“Entendí que no debo tomar en serio el comentario de alguien que no me conoce, cómo alguien que no me conoce va a venir a influenciar o afectar mi estado emocional, es cuando aprendí que lo que importaba era la idea que yo tenía de mí, el amor propio que yo tengo hacia mi persona. Ya lo demás deja de tener relevancia”, concluye la reina.