Video: Donan 7 toneladas de víveres en Maratón Artístico Acapulco

Ciudad de México.- Con gran variedad de artistas de todos los géneros y para todas las edades, gracias al Maratón Artístico Solidario, hasta las 15:00 horas la gente había donado siete toneladas de víveres, según compartió la cantante Regina Orozco.

"Siempre con nuestro canto apoyando a los y las guerrerenses para que el puerto de Acapulco y la costa de Guerrero vuelvan a levantarse. Lo importante es que aquí no hay asuntos políticos ni ideológicos, lo que importa es la solidaridad", dijo León, en entrevista.

Orozco aseguró que empezó a hacer llamadas para convocar a artistas que se sumarán a la causa. Sin embargo, Ely Guerra, María León y La Marisoul no pudieron participar por cuestión de agenda.

"Estuvimos llamándole a todos, había muchos artistas que se querían sumar. Andamos en el acopio. El jueves en la tarde empezamos a planear todo. Estuvimos llamándole a todos. Para mí ayudar es algo que tengo que hacer, no me puedo quedar sentada por más que quiera porque me deprimo doblemente. Nunca he estado en una situación así, entonces no sé qué palabras de aliento darles, pero aquí estamos y ojalá sirva de algo esto", comentó Orozco, en entrevista.

Ayudan artistas de todas las edades

Eugenia León y Regina Orozco, en conjunto con Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria de Cultura Federal, convocaron al talento artístico para que se sumara al Maratón Artístico Solidario de 12 a 12 en Los Pinos, para ayudar a las personas afectadas por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero.

"Esto va para mi segundo hogar que es Guerrero. Les dedico estas canciones con mucho amor para ellos. ¡Viva Guerrero, viva Acapulco!", dijo la cantante Renee Mooi.

El David Aguilar fue invitado por León para participar con sus canciones en la jornada musical de 12 horas.

"Soy cantautor y pensé que sería buena idea sumarnos para que se junten apoyos en una situación desafortunada para la gente de Guerrero. El chiste es que el cartel sea diverso con actores y gente de otras disciplinas como conductores y artes escénicas. Eso es la legendaria manifestación en comunidad del arte para apoyar. A la gente de Guerrero les mando un abrazo y mucha fuerza", comentó El David Aguilar, en entrevista previa a su presentación.

Con su guitarra como acompañante, el cantante subió al escenario para interpretar un set de tres canciones.

"Mucha fuerza para la gente de Guerrero y que bueno que se armó el evento", comentó El David Aguilar para amenizar con "La Cumbia de la Bici".

A capela la cantante cubana Argelia Fragoso interpretó "Quizás, Quizás" y pudo a corear a las personas presentes, incluso a los más pequeñitos de las familias.

"Un abrazo enorme para Guerrero. Gracias por estar aquí esta tarde", dijo Fragoso.

Como parte de la oferta musical para los niños presentes estuvieron Mariana Mallol y Armando Cuentos y Canciones.