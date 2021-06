Video: Dará Christian Nodal concierto en El Paso

Tomada de internet

Christian Nodal sale de gira y estará en El Paso el sábado 18 de diciembre en el Don Haskins Center de UTEP.

Los boletos salen a la venta el viernes 4 de junio.

Producida por Live Nation, la gira de 18 fechas dará inicio el 14 de septiembre del 2021 en el Zappos Theater del hotel Planet Hollywood en Las Vegas, e incluirá paradas en Atlanta, Chicago, Los Ángeles, entre otras ciudades antes de culminar en Phoenix en el Arizona Federal Theatre el 19 de diciembre.

La gira lleva el nombre del éxito viral de Nodal, “Botella Tras Botella,” el cual debutó en la posición #1 en el listado global de Spotify y que también es la canción de un artista mexicano que ha alcanzado la posición más alta dentro de la lista. El tema ha sumado más de 146 millones de reproducciones en YouTube y es el primer sencillo del género Regional Mexicano en posicionarse en la lista Billboard Hot 100 en sus 63 años de historia.

Asimismo, el día de hoy es el estreno de la nueva telenovela de Univision en horario estelar, “Si Nos Dejan,” la cual incluye a Nodal y su prometida, la actriz y cantante Belinda, interpretando el tema principal.

Los boletos para la gira salen a la venta el viernes 4 de junio a las 12pm hora local a través de

Ticketmaster.com. El cantante estará acompañado como invitado especial de Gera Mx.

La discografía completa de Christian Nodal (3 álbumes) se ha posicionado entre los primeros 15 lugares del listado Billboard dedicado a los álbumes del género Regional Mexicano.

Nodal ha sido nombrado el artista Regional Mexicano más exitoso de todos los tiempos en Apple Music. Además, el sencillo que comenzó su ascenso meteórico, “Adiós Amor,” es la canción del género Regional Mexicano más exitosa de todos los tiempos en Apple Music.

Nodal continúa liderando los listados del género Regional Mexicano en Spotify con 13 millones de escuchas al mes. También es el primer artista solista de Regional Mexicano en sobrepasar 1 billón de vistas en YouTube.

CHRISTIAN NODAL 2021 TOUR:

*Martes 14 de Sept – Las Vegas, NV – Zappos Theater at Planet Hollywood

*Viernes 12 de Nov – Orlando, FL – Dr Phillips Center for the Performing Arts

*Sábado 13 de Nov – Atlanta, GA – Gas South Arena

*Domingo 14 de Nov – Nashville, TN – TPAC

*Viernes 19 de Nov – Dallas, TX – The Pavilion at Toyota Music Factory

*Sábado 20 de Nov – Hidalgo, TX – Payne Arena

*Domingo 21 de Nov – Houston, TX – Smart Financial Centre at Sugar Land

*Miércoles 24 de Nov – San Antonio, TX – Freeman Coliseum

*Viernes 26 de Nov – Chicago, IL – Rosemont Theatre

*Domingo 28 de Nov – Indianapolis, IN – Murat Theatre at Old National Centre

*Viernes 3 de Dic – Los Angeles, CA – Performance Venue at Hollywood Park

*Sábado 4 de Dic – San Diego, CA – Viejas Arena at Aztec Bowl San Diego State University

*Domingo 5 de Dic – Oakland, CA – Paramount Theatre-Oakland

*Viernes 10 de Dic – Reno, NV – Grand Sierra Resort and Casino

*Domingo 12 de Dic – Fresno, CA – Save Mart Center

*Viernes 17 de Dic – Albuquerque, NM – Kiva Auditorium at the Albuquerque Convention Center

*Sábado 18 de Dic – El Paso, TX – UTEP Don Haskins Center

*Domingo 19 de Dic – Phoenix, AZ – Arizona Federal Theatre