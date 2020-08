Video: Cautiva baterista adulta mayor a Simon Cowell

Ciudad de México— Chrissy Lee vive una vida muy tranquila después de retirarse de trabajar. Ella viaja en una caravana y parece una persona realmente agradable. Nunca esperarías que esta mujer de 77 años fuera un baterista estrella de rock. Hay que verla con su asombrosa actuación en Britain’s Got Talent, que hizo que Simon Cowell se estremeciera por completo.

Llegó a la temporada 14 de Britain's Got Talent con gran energía y una personalidad amorosa. “Si gano Britain's Got Talent, gastaría mi dinero en vacaciones, posiblemente llevando mi caravana al extranjero”, dijo sobre su sueño. Los jueces se maravillaron de lo bien que se ve Chrissy para su edad y no podían creer que no se hubiera hecho ningún trabajo estético en la cara. Entonces algunas canciones de rock icónicas sonaron a través de los altavoces cuando Chrissy comenzó a tocar la batería en verdadero modo rockstar.

Chrissy recibió una ovación de los jueces y la audiencia. David la llamó "una caja de sorpresas". Simon agregó que asumió que Chrissy era una comediante cuando subió al escenario. "Voy a tener que fingir que me gusta por tu edad y luego hiciste esto y creo que de eso se trata este programa", dijo. "Definitivamente te recordaré, Chrissy, y me encantaría verte en la final". Los jueces la elogiaron por demostrar que no importa su edad, aún puede rockear. Chrissy recibió cuatro respuestas afirmativas de los jueces que quedaron anonadados por su actuación.