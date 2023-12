Video: Camilo Lara gana Emmy de Artes por 'Home'

Ciudad de México.- El mexicano Camilo Lara ganó un Daytime Emmy a las Artes Creativas por Dirección y Composición Musical por Home, serie documental sobre casas vanguardistas de Apple TV+.

Lara recogió el premio junto con sus colegas Christopher Bear y Amanda Jones.

"¡Todavía viajando! ¡Ganador en los Emmys! ¡¡¡Gracias a Alyse Walsh, Collin Orcutt y a todo el equipo de Home S2!!!", escribió en redes sociales.

La Academia Nacional de Artes y Televisión de Ciencias anunció a los ganadores de la edición 50 del Daytime Emmy Creative Arts & Lifestyle en una ceremonia en el Hotel Westin Bonaventure de Los Ángeles.

La presentadora Connie Chung entregó el Premio Lifetime Achievement Honor a su esposo, el presentador Maury Povich.

La fallecida periodista Barbara Walters fue homenajeada al comienzo del segmento In Memoriam, destacando su impacto revolucionario en The View.

"Esto se suma a su carrera pionera en noticias y entrevistas. Ella fue el ícono que abrió el camino para todas las mujeres en las noticias televisivas, especialmente para mí", dijo Chung.

José Andrés and Family in Spain se llevó el Premio Emmy a la Mejor Serie Culinaria. Mientras que The People's Court fue galardonada con el premio por Mejor Programa Legal/De Tribunales y Eat This With Yara ganó a Mejor Programa de Estilo de Vida.

Lista Completa de Ganadores:

- José Andrés and Family in Spain / Mejor Serie Culinaria

- The People's Court / Mejor Programa Legal/De Tribunales

- Wild Babies / Mejor Programa de Viajes, Aventua y Naturaleza

- Instant Dream Home / Mejor Programa de Instrucción

- Eat This With Yara / Mejor Programa de Estilo de Vida Excepcional

- Variety Power of Women: Changemakers / Mejor Programa de Arte y Cultura Popular

- Italy Made with Love / Mejor Progrma Educativo e Informativo

- My Mark con Marcus Samuelsson / Mejor Programa en Formato Corto

- Home / Mejor Dirección y Composición Musical

- American Anthems / Mejor Canción Original

- The Kelly Clarkson Show / Mejor Iluminación

- The Kelly Clarkson Show / Mejor Dirección Técnica

- The Bold and the Beautiful / Mejor Diseño de Vestuario

- Red Table Talk / Mejor Maquillaje y Peinado