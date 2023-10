Video: Baila Alcázar con Aarón y su Grupo Ilusión por despensas

Ciudad de México.- Damián Alcázar sacó sus mejores pasos a cambio de donaciones despensas en el Maratón Artístico Solidario de 12 a 12 para la gente afectada por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero.

"Había que venir para ayudar. Lástima que no canto, si no ahorita me subiría para cantar. Hay que hacer todo lo posible para despertar la solidaridad de nuestra gente, hay que reunir nuevamente nuestros valores en lugar de vivir en esta terrible indisposición de unos contra otros.

"Tenemos que ayudarnos entre nosotros para llegar a tener un México maravilloso. La naturaleza siempre nos va a dar una lección fuerte. Todo está programado para tirar la polilla, me encanta y dicen que lo hago bien", dijo Alcázar, en entrevista exclusiva previa a su participación.

Los asistentes a la jornada musical podían llegar con sus despensas y les daban una ficha para que pudieran bailar con Alcázar, Azul Alzalga y Paulina Treviño. Tenoch Huerta estaba contemplado en la dinámica, pero el actor no asistió.

Mientras anunciaban quienes entrarían a bailar a cambio de despensas, El David Aguilar y El Mastuerzo se sumaron a la lista.

Aarón y su Grupo Ilusión arribaron al escenario y las primeras parejas bailaron "Te Vas". La mayoría de las señoras se peleaban por bailar con el actor de la película El Infierno y la pista se llenó.

Antes de que iniciara la segunda canción, los organizadores del evento formaron a un lado del escenario a las personas que bailarían. Las señoras formadas seleccionaron a su pareja y sacaron sus mejores pasos con "Destilando Amor".

Por su parte, El Mastuerzo le ponía sabor a cada movimiento y El David Aguilar movía la cintura y platicaba con la señora que lo eligió como pareja de baile. Sin embargo, solamente bailaron las primeras dos piezas.

Alcázar estaba muy concentrado en cada paso que hacía y volteaba a ver la fila larga de mujeres que querían bailar con él en "Niña Hermosa".

Al son de la cumbia continuó el baile con "No Voy a Llorar". Una chica estaba tan emocionada que empezó a bailar muy rápido y Alcázar le fue marcando el ritmo para llevarla y marcarle las vueltas con "Embrújame".

Entre cada canción, la gente aprovechaba para tomarse fotos con el actor, quien en ningún momento se negó a posar ante los celulares y cámaras.

Aarón y su Grupo Ilusión cerró con su éxito "Todo me Gusta de Ti", canción con la que invitaron a todos a tomar la pista y bailar. Una pareja de señores de la tercera edad se robó los reflectores por la coordinación que tenían. Alcázar bailó un pedacito con quien se le atravesara enfrente.