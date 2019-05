Video: Atacan por la espalda a Schwarzenegger con patada voladora

El actor Arnold Schwarzenegger fue agredido durante una aparición pública en Sudáfrica, este sábado.

Tras el golpe, Schwarzenegger, de 71 años, dio a conocer que se encontraba bien a través de su cuenta de Twitter.

"Gracias por sus inquietudes, pero no hay nada de qué preocuparse. Pensé que la multitud me había empujado, lo que sucede mucho. Sólo me di cuenta de que me patearon cuando vi el video como todos ustedes. Estoy contento de que el idiota no interrumpió mi Snapchat '', compartió el actor.

Un video muestra al ex Gobernador de California de pie y filmando a los niños que se encontraban en un evento deportivo, en Johannesburgo, cuando un hombre le da una patada en la espalda.

Schwarzenegger tropieza hacia adelante y el sujeto es detenido por la seguridad del lugar.

Poco después, el video muestra a Schwarzenegger sonriendo y dándole la mano a los transeúntes antes de salir rodeado de seguridad.

Schwarzenegger también publicó un segundo video del incidente.

El actor de Terminator había asistido a su evento: Arnold Classic Africa, que cuenta con docenas de actividades deportivas y de acondicionamiento físico. En otra publicación en Twitter, el evento culpó a un "fanático loco" por el incidente.

El actor confirmó que no tenía intención de presentar cargos y que continuaría con otra aparición el domingo, según lo previsto, escribió en un comunicado.