Video: Así luce Ana de Armas como Marilyn Monroe en 'Blonde'

Ciudad de México.- Netflix presentó el teaser oficial de la película Blonde de Andrew Dominik, protagonizada por Ana de Armas como el icono de Hollywood, Marilyn Monroe.

"Reimagina audazmente la vida de uno de los íconos más perdurables de Hollywood, Marilyn Monroe. Desde su volátil infancia como Norma Jeane, pasando por su ascenso al estrellato y sus enredos románticos, Blonde desdibuja las líneas de la realidad y la ficción para explorar la división cada vez mayor entre su yo público y privado", es como se describe la película en su sinopsis oficial en Netflix.

La película, basada en la novela más vendida de Joyce Carol Oates, se destaca por su calificación NC-17, no apta para menores de 17 años por su contenido explícito. El elenco incluye a Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel y Evan Williams.

Recrear el estilo característico de Monroe requería que De Armas pasara casi tres horas peinándose y maquillándose cada mañana, informó Variety.

Aún así, el parecido físico no es la única forma en que Blonde le rinde homenaje a la difunta estrella. Los fanáticos encontrarán pequeños en el teaser curiosidades como la canción que suena de fondo es "Diamonds Are a Girl's Best Friend", que Monroe canta en el éxito de 1953, Los Caballeros Las Prefieren Rubias, e incluso hay una foto del famoso vestido blanco de La Comezón del Séptimo Año.

Pero esas imágenes son solo la mitad de la historia. Blonde también relata la infancia traumática de Norma Jeane y el conflicto que resulta como adulta entre su yo público y su yo privado.

"Las ambiciones de Andrew fueron muy claras desde el principio: presentar una versión de la vida de Marilyn Monroe a través de su lente".

"Quería que el mundo experimentara lo que realmente se siente no solo siendo Marilyn, sino también Norma Jeane. Descubrí que era la versión más atrevida, sin disculpas y feminista de su historia que jamás se había contado", dijo de Armas a Netflix.

Blonde se estrena en Netflix el 23 de septiembre.