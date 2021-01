Video: Apoya Canelo a niño que necesita transplante de pulmón

Captura de pantalla

El caso del pequeño David Antolín se hizo viral en redes sociales y es que pide apoyo para poder realizarse un trasplante de pulmón para mejorar su salud y el video le llegó al boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, quien se encontró con él y lo compartió en redes sociales, publicó Marca Claro.

"Si todas las personas que vieron ese video hubieran puesto 50 centavos, ya le hubieran cumplido el milagro a David. Hoy estamos cumpliendo el milagro de David pero hay muchos niños más que necesitan de nosotros y esto no se trata de tener o no dinero, con 50 centavos se hubiera cumplido el milagro", dijo el púgil azteca.

Además, Canelo pidió a todos unirse en apoyo para todos los niños que lo necesitan: "Las cosas se hacen de corazón, si queremos cambiar a México o al mundo, tenemos que cambiar nosotros y nuestra mentalidad. No esperemos a que alguien más lo haga. Apoyemos, toquemos nuestro corazón y apoyemos a todos los niños. Gracias a dios ya lo estamos apoyando y David va a salir adelante".

¿Cuánto donó Canelo a David Antolín?

La cifra no fue revelada, sin embargo, Álvarez declaró en el video que el pequeño será enviado cuanto antes a Estados Unidos para que le sea realizado el trasplante: "Lo que quiero es decirte a ti que también puedes apoyar, no esperemos a que alguien más lo haga por nosotros. David se va a ir a Arizona y le van a hacer su trasplante y ya me prometió que va a estar bien".