Video: Al Pacino se deslinda de polémica en los Oscar

Ciudad de México.- Al Pacino se deslindó de las críticas en su contra, generadas por no hacer mención de las películas contendientes en la categoría a Mejor Película, al entregar el premio Oscar este 10 de marzo.

El actor de 83 años intentó calmar la controversia generada alrededor del premio más importante de la ceremonia, mediante un comunicado en el que explicó que no fue su intención omitir los 10 títulos candidatos, sino que en realidad se trató de una decisión de los productores de la gala.

"Parece haber cierta controversia porque no mencioné cada película por su nombre anoche, antes de anunciar el premio a la Mejor Película.

"Sólo quiero dejar claro que no fue mi intención omitirlos, sino una decisión de los productores de no volver a decirlos, ya que fueron resaltados individualmente durante toda la ceremonia. Tuve el honor de ser parte de la velada y elegí seguir la forma en que deseaban que se entregara este premio", mencionó el comunicado citado por The Hollywood Reporter.

La estrella de Hollywood continúo mencionando que se percató de que su acción fue interpretada de manera ofensiva hacia los títulos candidatos, alegando la importancia de aclarar lo sucedido.

"Me doy cuenta de que ser nominado es un gran hito en la vida de uno y que no ser plenamente reconocido es ofensivo e hiriente.

"Digo esto como alguien que se relaciona profundamente con cineastas, actores y productores, por lo que empatizo profundamente con aquellos que han sido despreciados por este descuido, y es por eso que sentí que era necesario hacer esta declaración", dijo.

La respuesta del actor de El Padrino (The Godfather) surgió después de que fuera blanco de críticas luego de dar presentar a Oppenheimer como la cinta ganadora a Mejor Película.

"Diez películas maravillosas fueron nominadas, pero sólo una se llevará el premio a la mejor película. Tengo que ir al sobre para eso, y lo haré...

"Aquí viene. Y mis ojos ven a Oppenheimer. Sí. Sí.", dijo durante su participación como presentador en la ceremonia.