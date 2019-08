Victoria's Secret fue cancelado: Shaik

Ciudad de México— Primero fue el show de TV y ahora el desfile completo de Victoria's Secret fue cancelado, comentó Shanina Shaik.

La modelo afirmó a The Daily Telegraph que está triste porque el evento, en el que participó en 2011, no se llevará a cabo.

"Desafortunadamente, el show de Victoria's Secret no ocurrirá este año", dijo.

"Es inusual porque regularmente en esta época ya estaba entrenando como un ángel".

"Estoy segura de que en la marca están tratando de trabajar en nuevas formas de hacer el programa porque es el mejor programa del mundo".

En mayo pasado se dio a conocer que el desfile no sería televisado, pero es hasta ahora que se sabe de la cancelación definitiva del mismo.