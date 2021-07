Victoria Villezcas: en los ojos del mundo

Tiene 21 años y dos de carrera como modelo profesional, y aunque parece que el ascenso ha ido meteórico, para la chihuahuense Victoria Villezcas Pacheco forjarse un nombre y un espacio en el mercado internacional no ha sido un golpe de suerte.

En entrevista para El Diario, la juarense compartió su experiencia, su vocación y la preparación que implica para ella darle rienda suelta a su pasión y a la mejor forma que tiene para expresarse.

“Recuerdo fingir hacer pasarela enfrente del espejo en casa de mis abuelitos como a los 4 años; pero por parte de mi mamá me decía que era algo sin futuro, que mejor tuviera otras aspiraciones como ser abogada o doctora. Así que lo deje a un lado hasta que a los 16 años estaba segura de que quería intentarlo”, dijo Victoria Villezcas.

Portadas internacionales

Actualmente la juarense de nacimiento y chihuahuense de corazón, se encuentra a punto de concluir su carrera en mercadotecnia y publicidad, y a la par viaja al extranjero para trabajar de modelo.

“Justo ahora concluyó mi estadía en Seúl en Corea del sur y muy satisfecha siendo que trabajé bastante bien”, expresó.

Además comentó que ha tenido la oportunidad de posar para diferentes revistas.

“Gracias al universo, sobre todo este año he tenido bastantes oportunidades y que cada una ha tenido su enseñanza. Por ejemplo hacer fotos para Elle”.

“También obvio está el sueño de todas de poder decir que salieron en Vogue donde ya tuve la oportunidad de posar y hasta la fecha no me la creo, además en Harper’s Bazaar que fue un issue muy personal, ya que fue basado en mi artista favorito Van Gogh”.

Todo es aprendizaje

Su primera editorial fue GRAZIA, también trabajó para Maple, cake mag y DNA, entre otras, todas revistas con las que Victoria está agradecida por el aprendizaje y la experiencia de trabajar con súper creativos, extravagantes y entregados a lo que hacen. En Chihuahua, trabajó en estéticas locales como Loft me y Éter, así como para la tienda Love the glam store y Kokia market que vende ropa tradicional Tarahumara.

“Algo que siempre recuerdo con cariño fue la vez que me firmó mi agencia en el extranjero a nivel Worldwide, iba saliendo de un casting y me escribieron dándome la noticia e iba camino al gym. En ese momento me detuve en seco helada y en shock. Lo primero que hice fue agradecer. Después marcarle a mi mamá con lágrimas de alegría, por lo que ella también lloró. Cuando tomas la decisión y sabes que era correcta es un alivio y satisfacción impresionante”, expresó.

Soñar sin límites

Cada marca tiene lo suyo y algunas con las que me identifico es Dior, miumiu, Victoria Secret, oyshio, Etam, Nike, Fenty beauty, entre otras. Y soñaría con poder hacer una portada para Vogue, Elle en diferentes países, yo no le cierro la oportunidad a nadie”, indicó

“El límite es el que tú te pongas. No te rindas que estamos en esta vida para ser felices, y lo demás es segundo plano. Ama, vive, experimenta y te prometo que no te arrepentirás”.

VICTORIA VILLEZCAS, MODELO

Conócela

Victoria Villezcas Pacheco (Tori Vi)

Nació en Ciudad Juárez, se crió en Chihuahua, Chihuahua

Nació el 7 de julio del 2000

Edad: 21 años

Estatura: 1.75

Medidas 85 – 60 –89

Cabello: Castaño

Ojos: Verdes

