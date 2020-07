Vicente Fernández guía carrera de su nieto

Alex Fernández "El Heredero", orgulloso está de que su abuelo sea el principal impulsor de su carrera, pues asegura, eso motiva a Chente a seguir creando e involucrándose en la música.

"Mi abuelo es mi maestro, es mi guía. Es el que me está enseñando todo lo que sabe sobre esta carrera, y para mi es un honor que sea mi maestro.

"Me da mucha alegría y orgullo que además, él a través de mi, de lo que me enseña y del trabajo que hacemos juntos, se siente motivado y sigue estando presente en el medio. mI abuelo siempre dice que se retiró de los escenarios, pero no de cantar ni de producir canciones", dijo el hijo del "Potrillo", quien este viernes lanzó en plataformas digitales una nueva canción.

El sencillo lleva por título "Te Lo Digo Porque Te Conozco" y su salida al mercado cibernético fue junto con un video lyric.

El integrante de la dinastía Fernández mencionó que aunque su papá lo apoya incondicionalmente en su carrera artística, es Chente quien está a su lado incluso como productor.

"Mi abuelo fue productor de mi primer disco y estamos trabajando juntos en lo nuevo.

Él está muy motivado, prácticamente desde que comenzamos a trabajar en mi carrera revivió, pues cuando se retiró de los escenarios le dio un bajón", compartió el joven de 26 años.

Alex Fernández debutó como cantante en 2018 con "Te Amaré", tema incluido en su primer disco: Sigue la Dinastía, que se publicó en marzo del año pasado con 11 melodías.

De ese mismo material se desprendieron también otros sencillos, como "Lo Primero Que Haría".

"Te Lo Digo Porque Te Conozco" es parte del nuevo material que alista también de la mano de Vicente Fernández, quien se retiró de los escenarios en 2016, aunque ha reaparecido de manera especial en algunas ocasiones.

"Estamos preparando cosas padrísimas para ustedes".