Viajó de Guatemala a Juárez solo para ver a Siddhartha

Ciudad Juárez.- Annelis Murga, joven oriunda de Guatemala, viajó sola hasta Ciudad Juárez únicamente para asistir al concierto de Siddhartha.

“Estuve tratando todo el año de comprar entradas en distintos estados que eran los más cercanos a mí, pero no tenía dinero, mis fechas del trabajo no coincidían o no me enteraba y ya cuando podía pagarlo o me enteraba era muy tarde y pues quería estar lo más cerca y casualmente decidí ver para Ciudad Juárez y había entradas en planta baja y decidí arriesgarme”, dijo.

Tras varios contratiempos con su traslado hasta la frontera, Murga de 27 años llegó a la ciudad con la ilusión a flor de piel.

“La verdad no sabía absolutamente nada de la ciudad ni dónde comer ni qué hacer ni nada. Mi vuelo era Guatemala-CDMX y luego Ciudad Juárez. Pero mi vuelo en Guatemala se retrasó una hora y no pude llegar a tomar el vuelo de conexión. Dudé incluso si comprar otro, pero ya estaba ahí y pues había esperado mucho entonces compré uno nuevo”, comentó la intérprete médica.

Pese a estar a miles de kilómetros lejos de su país y vivir una mala experiencia con el característico clima de Ciudad Juárez, Annelis cuenta que no podía creer que estuviera ahí (en el concierto).

“Me la pasé demasiado bien. Cuando lo vi realmente no podía creer que luego de tanto estuviera ahí”.

“La gente en Juárez es súper linda, muy amigables y cálidos”, y agregó que lo volvería a hacer.

‘00:00 Tour’

El cantante Siddhartha se presentó en el Centro Cultural Paso del Norte el pasado viernes 11 de noviembre en Ciudad Juárez.

A las 9:50 horas el telón se abrió y comenzó el recorrido de éxitos.

“Ésta noche es nuestra totalmente, no hay nadie que interfiera en ésta sintonía”, dijo el músico de 45 años, mientras miles de juarenses corearon por alrededor de dos horas sus melodías.

El también productor se presentó en la ciudad el pasado mes de mayo en el Tecate Supremo llevado en cabo en El Chamizal.

Recientemente, tuvo dos fechas sold out en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México.