Versace brilla en Hollywood

Los Angeles— Donatella Versace se ha inspirado en la energía, el glamour y el poder de Hollywood para desfilar en Los Ángeles, sólo tres días antes de los Oscar. Tenía mucho de eso, pero necesitaba una cosa más para que todo funcionara: buen tiempo.

Y así, ante la previsión de lluvia para el viernes, Versace se vio obligada a adelantar un día su desfile. Fue caótico, pero acertado.

PUBLICIDAD

Su desfile, repleto de estrellas, tuvo lugar el jueves en una tarde fresca pero espléndida de Los Ángeles, en una espectacular azotea con vistas a las montañas nevadas de San Gabriel, los elegantes rascacielos y las colinas de Hollywood. Ah, y la luz del día dio paso a la oscuridad justo al final del desfile, justo a tiempo para encender los focos, poner a todo volumen "Let's Go Crazy" de Prince e ir a tomar un cóctel.

Todavía hacía sol cuando la multitud empezó a subir a la azotea del imponente Pacific Design Center de Melrose Avenue, con su característico exterior de cristal azul.

Entre los invitados había una muestra representativa de los mundos de la música, el cine, la moda y el deporte: Cher estaba allí, al igual que Elton John, Dua Lipa, Miley Cyrus y Lil Nas X. Del cine, había dos ganadoras del Oscar a la mejor actriz de reparto -Ariana DeBose y Anne Hathaway-, además del favorito a mejor actor de reparto este año, Ke Huy Quan. En cuanto al deporte, la ex estrella de la NBA Dwyane Wade acudió con su esposa Gabrielle Union.

Para crear su línea otoño-invierno 2023, Versace se remontó a una colección de 1995 de Atelier Versace, la línea de alta costura de la marca, con una campaña protagonizada por Madonna. La elección de colores comenzó con el negro e incluyó el caramelo y el chocolate, así como el albaricoque, el turquesa y el rosa. Los estampados incluyeron un animal print del archivo de Versace y un motivo floral en caída.

La supermodelo Gigi Hadid abrió el desfile con una chaqueta negra en forma de reloj de arena y una falda lápiz hasta la rodilla, un look elegante y entallado que fue dando paso a conjuntos más brillantes. Naomi Campbell llegó más tarde, con un ceñido vestido negro y guantes hasta el codo.

Tras una cascada de trajes negros, tanto de mujer como de hombre, apareció de repente el rosa brillante, con una chaqueta y una minifalda de lana, y luego un minivestido en tono mandarina. Más allá de la mitad del desfile llegaron los lujosos y satinados vestidos estampados, a menudo minis, acompañados de esos guantes hasta el codo que añaden glamour.

La ropa de calle no se veía por ninguna parte, y los guantes largos parecían evocar la Edad de Oro de Hollywood, que comenzó a mediados de los años veinte y se prolongó durante varias décadas. Combinados con minifaldas de última tendencia y a menudo con grandes gafas de sol, su objetivo era crear lo que Versace describe como "la energía de mezclar el glamour de la Edad de Oro con la actitud contemporánea y el poder seguro".

¿Cuánta confianza?

El diseñador ha calificado esta colección como una forma de armadura. En cuanto a Los Ángeles, Versace la ha definido como "un hogar natural para nosotros", un lugar que le hace sentirse libre y cerca de la naturaleza.

Los Ángeles es también, por supuesto, una ciudad de estrellas, y nunca más que durante la semana de los Oscar. Los momentos previos al espectáculo parecieron un simulacro de la alfombra roja de los Oscar, con famosos que se reunían o se veían por primera vez.

Las redes sociales mostraron a Lipa reunida y sentada junto a Cher. Y un grupo de estrellas parecía especialmente encantado de conocerse: Quan, de "Everything Everywhere All at Once", y Hathaway, que expresaron su admiración por la otra.

"¡Me desmayo!" dijo Hathaway al ver a Quan. "Todo el mundo se alegra mucho por ti".

respondió Quan: "Te quiero mucho".