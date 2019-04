Vengadores relatan ‘Infinity War’

Ciudad de México– ‘Infinity War’ fue un duro momento para los fans de Marvel, que asistieron a la muerte de muchos de sus personajes favoritos.

Pero los Vengadores tendrán una última oportunidad de revertir el daño causado por Thanos en ‘Endgame’. Y antes de eso, los propios actores han decidido contar qué ocurrió en ‘Infinity War’ a modo de cuento infantil.

En el último programa de Jimmy Kimmel, estrellas como Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Chris Evans, Jeremy Renner y Don Cheadle han leído un cuento ilustrado titulado ‘T’Was The Mad Titan Thanos’, que narra lo ocurrido en ‘Vengadores 3’ al estilo de los cuentos de Navidad clásicos.

“T’Was The Mad Titan Thanos, que viajó a través del espacio. Con una gran sonrisa espeluznante en su extraña cara púrpura”, comienza el cuento sobre el titán loco. La historia continúa con la búsqueda de las gemas del infinito, la batalla de Wakanda e incluso la destrucción de la mitad de la vida con el chasquido.

La dinámica fue una divertida forma de revisitar lo ocurrido en la película previa a ‘Endgame’, y siempre es gracioso ver cómo todos los actores, salvo Chris Hemsworth, culpan a Thor por no haber “apuntado a la cabeza” cuando tuvo la oportunidad de matar a Thanos. El Dios del Trueno, por su parte, no está de acuerdo con esto y culpa a Star-Lord (Chris Pine) por no saber controlarse en el momento crucial.

Si hay algo que está claro es que ‘Endgame’ no será un cuento para niños. La segunda contienda contra el villano de Josh Brolin promete ser brutal y traer consigo muchas muertes en ambos bandos. La próxima película de ‘Avengers’ cerrará la fase 3 de Marvel y después nada volverá a ser lo mismo.

‘Avengers: Endgame’ llega a los cines el próximo 26 de abril.