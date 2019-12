¡Vendido! Subastan las icónicas gafas de John Lennon en Londres

Ciudad de México— Las icónicas gafas de sol redondas de John Lennon fueron adjudicadas este viernes por 137.500 libras (unos 183.000 dólares), 20 veces más que el precio estimado, en una subasta en línea organizada por Sotheby's, en Londres.

Las gafas, olvidadas en el asiento de atrás de un coche en 1968, fueron puestas a la venta por Alan Herring, chófer de Ringo Starr y George Harrison, dos de los cuatros miembros de los Beatles, a finales de los años 60.

Herring explicó que, un día, recogió a Starr, Harrison y Lennon y los condujo "a la oficina".

"Cuando John salió del coche, me di cuenta de que había olvidado sus gafas de sol en el asiento trasero y que un cristal y una varilla se habían soltado", añadió.

"Le pregunté a John si quería que las reparase. Y me contestó: 'no te preocupes, son solo parte del estilo'", indicó el exconductor, agregando: "No las reparé, las guardé tal y cómo estaban, como John las había dejado".

Otras reliquias de los Beatles fueron propuestas a los compradores, como un collar de perlas con campanillas que perteneció a George Harrison, vendido por 10.000 libras esterlinas (unos 13.334 dólares).

"John Lennon y sus emblemáticas gafas de sol son indisociables. (...) Son las gafas de sol más míticas de la historia del rock and roll", declaró en un comunicado Gabriel Heaton, especialista de libros y manuscritos en Sotheby's.

Un siglo después de la 'Beatlemania', "los objetos ligados a esta banda son más populares que nunca".