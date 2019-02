Venden cartas de The Beatles

Ciudad de México— Moments In Time anunció la venta de dos cartas en las que se anticipaba la separación de The Beatles, reportó NME.

La primera carta, con fecha de enero de 1969, fue escrita por los integrantes de la banda para John Eastaman, abogado de la banda, y se lee que la agrupación continuará con los contratos previamente firmados.

El documento se puso a la venta por 225 mil dólares.

El segundo escrito data de abril de 1969, y es conocido como la “carta dividida”, ya que en él se informa que John Lennon, George Harrison y Ringo Starr dejarán de trabajar con Eastman, mientras que Paul McCartney continuaría su relación laboral. Esta carta tienen un costo de 325 mil dólares.

“Esto es para informarle que no está autorizado para actuar como abogado o representante legal de The Beatles o de cualquiera de las compañías que los Beatles poseen o controlan. Reconocemos que está autorizado a actuar por Paul McCartney, personalmente, y en ese sentido, le daremos instrucciones a nuestros representantes para brindarle la máxima cooperación”, se lee en un fragmento del documento.