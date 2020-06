Vende Kim Kardashian acciones en 200 mdd

Tomada de internet

Associated Press

Nueva York— Kim Kardashian West está vendiendo las acciones de su marca de belleza en 200 millones de dólares, a través de un trato que valuó el negocio que inició hace tres años la estrella de un reality de la televisión, en 1 billón de dólares.

El comprador es Coty Inc., dueño de Covergirl, que obtendrá un 20 por ciento de las acciones de KKW Beauty. Al parecer, Coty está enamorado de las Kardashian: el año pasado, adquirió el 51 por ciento de las acciones de la línea de maquillaje que fue iniciada por la hermana menor de Kardashian West, Kylie Jenner.

Kardashian West, quien protagoniza el show de televisión que ha durado muchos años, “Keeping Up with the Kardashians”, fundó KKW Beauty en el 2017 y logró cientos de millones de seguidores en sus redes sociales al vender su brillo labial, base de maquillaje y perfume.

Esta mujer de 39 años seguirá promoviendo KKW Beauty en línea y seguirá creando nuevos productos.

Coty planea expandir la marca a más países del mundo y posiblemente en otras categorías, como cremas para la piel y shampoos.

También espera que esa marca ayude a impulsar las ventas y conectar con compradores más jóvenes que pasan mucho tiempo en las redes sociales.