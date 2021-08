Vende Aerosmith todo su catálogo musical a Universal Music

Ciudad de México— Luego de que la semana pasada Madonna y Warner Music Group firmaran una alianza global que abarca toda su carrera, ahora es el turno de Aerosmith y Universal Music Group, que armaron un contrato poco antes del 50 aniversario de la banda.

Como resultado de la nueva asociación, la discográfica se convertirá en el hogar de todo el catálogo de música grabada del grupo a partir del próximo año, así como de futuros lanzamientos, mercancía oficial y cualquier tipo de contenido audiovisual.

"El éxito global de Aerosmith los coloca en lugar privilegiado entre los mayores iconos del rock de todos los tiempos", dijo el presidente y director ejecutivo de UMG (por sus siglas en inglés), Sir Lucian Grainge.

"A nivel personal, no podría estar más orgulloso de que hayan elegido a UMG como su socio global".

Desde que la banda se fundó en Boston en 1970, ha vendido más de 150 millones de álbumes en todo el mundo. Asimismo, fue la primera banda de rock que logró cosechar éxito comercial con una colaboración de hip-hop con Run DMC en "Walk This Way".

"Es una victoria para Aerosmith, UMG y, en última instancia, para nuestros seguidores. No hace falta decir que estamos muy emocionados. Es una manera increíble de celebrar estos 50 años y muchos más que quedan por venir", dijo el cofundador y guitarrista principal de Aerosmith, Joe Perry.

UMG es la compañía de música más grande del mundo, con artistas como Billie Eilish, Post Malone, Lady Gaga y The Rolling Stones entre sus filas.

Como especifica el acuerdo, éste incluye "todo el catálogo completo de música grabada", el cual abarca desde su debut de 1973 y grabaciones como Get Your Wings, de 1974, y Toys in the Attic, de 1975. La banda actualmente colabora con Sony Music/Columbia, con quienes llevan varias décadas.

"Este contrato nos permitirá llevar nuestra música a nuestros fans de una forma que nunca antes habíamos podido. Es algo con lo que soñamos que sucediera durante mucho tiempo", destacó Perry.

"No podría estar más feliz por los miembros de la banda y sus familias. No solo reunimos todo el catálogo de la banda en un solo lugar, sino que confiamos estas grabaciones a las muy capaces manos de Sir Lucian, Bruce Resnikoff y el increíble sistema UMG en todo el mundo. Los miembros de Aerosmith y yo le agradecemos y todos esperamos muchos años de continuar compartiendo con éxito el catálogo de la mejor banda de rock estadounidense de la historia con el mundo", añadió el manager de Aerosmith, Larry Rudolph.

Universal Music Group firmó un acuerdo similar con Elton John en 2018, que también cubría tanto la música grabada como el merchandising.