Ve como luce Ewan McGregor en los zapatos de Halston, la superestrella de la moda

La miniserie dramática ‘Halston’, basada en la vida del diseñador estadunidense Roy Halston Frowick, estrena hoy en Netflix; si bien la familia del modisto ha reaccionado mal a la producción que tachan de “inexacta” y “franca basura”, los creadores la defienden.

Ewan McGregor estelariza la nueva apuesta del director Daniel Minahan, serie que relata la vida del ambicioso y complejo ícono de la moda, y que se confeccionó a partir de la novela ‘Simply Halston’ de Steven Gaines.

La opinión de la familia, en voz de la sobrina de Halston, Lesley Frowick, es una crítica directa pues aseguran que los archivos del diseñador no fueron consultados.

"No se consultó a los archivos de Halston sobre la próxima serie de Netflix que involucra un relato inexacto y ficticio del famoso diseñador de moda", dijo la familia a través de un comunicado a Associated Press (AP).

"Los archivos de Halston siguen siendo la única fuente definitiva y completa sobre el hombre y su legado como custodio designado personalmente de sus papeles y efectos privados".

En respuesta, el director dijo que todo el mundo tiene derecho a opinar y recalcó que “esto no es un documental, es una serie dramática”.

Quien ha dirigido episodios de Six Feet Under, True Blood, Grey’s Anatomy y Game of Thrones, agregó que “las personas que conocían a Halston y que estaban a su alrededor, y que lo han visto, han respondido muy bien”.

Por su parte, McGregor dijo sentirse triste por los señalamientos de la familia Frowick y aseguró que la producción ha sido muy meticulosa.

"Dan Minahan ha estado investigando, queriendo hacer esto durante más de 20 años, así que es una pena", expresó el actor a AP.

Genio y figura

Como todo buen protagonista de una biopic, el Halston de Ewan McGregor es un personaje controvertido. Ni santo ni diablo. Un interesante término medio que seguro atrapará a miles a partir de su lanzamiento.

La serie muestra la vida del diseñador en la ciudad de Nueva York durante las décadas de los años setenta y ochenta, sus relaciones con las celebridades de la época, y el rápido ascenso de la firma que se convirtió en sinónimo de ‘elegancia casual’.

Además de McGregor, el elenco se conforma por Krysta Rodríguez como Liza Minnelli, Rebecca Dayan como Elsa Peretti, Bill Pullman como David Mahoney y Rory Culkin como Joel Schumacher, entre otros.

Con enfoque minimalista

Nacido como Roy Halston Frowick en Des Moines, Iowa, el diseñador reinventó la moda en los setenta, con una propuesta de cómodos vestidos, un enfoque minimalista que redefinió la manera de vestir.

Sus inicios fueron diseñando sombreros; de hecho, el que portó Jackie Kennedy durante la toma de posesión de su esposo, fue un Halston tipo ‘pastillero’.

Entre sus famosas amistades estuvieron Elizabeth Taylor, Liza Minnelli, Babe Paley, Bianca Jagger y Andy Warhol.

Halston perdió el uso de su nombre en un trato comercial que lo hizo rico, pero que lo dejó a merced de una serie de supervisores corporativos.

Murió en 1990 de complicaciones relacionadas con el sida a los 57 años, después de haber dejado atrás su mundo neoyorquino tras su salida de la empresa que llevaba su nombre.

Lesley Frowick, sobrina del diseñador y autora del libro ‘Halston: Inventing American Fashion’, lo describe como “el primer diseñador americano que fue una superestrella”.