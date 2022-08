Vasculitis dejó a Ashton Kutcher sin poder ver ni caminar

Ciudad de México.- Quien la pasó muy mal hace poco más de dos años fue Ashton Kutcher, quien sufrió de un trastorno autoinmune que lo dejó sin la capacidad de ver, oír o caminar, según reveló en una entrevista.

"Como hace dos años, tuve esta extraña y súper rara forma de vasculitis que me dejó sin visión, noqueó mi audición y todo mi equilibrio", dijo el actor, de 44 años, en un avance de la serie Running Wild with Bear Grylls: The Challenge, próxima a estrenarse.

PUBLICIDAD

La vasculitis, de acuerdo con las investigaciones de la renombrada Clínica Mayo, es un trastorno autoinmune muy raro que puede causar inflamación de los vasos sanguíneos, lo que resulta en un flujo de sangre restringido. Existen varios tipos de vasculitis, pero la mayoría afecta al menos a un órgano.

"Realmente no lo aprecias hasta que se va. Hasta que dices: 'No sé si alguna vez podré volver a ver, a escuchar o a caminar de nuevo. Soy afortunado de estar vivo", agregó Ashton Kutcher, quien dijo que le tomó alrededor de un año recuperar cada sentido nuevamente.

Actualmente, el esposo de la actriz Mila Kunis asegura que no permite que ningún desafío se interponga en sus planes de vida, la cual aprecia mucho más con cada respiro y minuto.

"En el momento en que comienzas a ver tus obstáculos como cosas que están hechas para ti, para darte lo que necesitas, entonces la vida comienza a volverse divertida, ¿verdad?" dijo Ashton Kutcher.