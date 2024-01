Van herederos de músicos de Jimi Hendrix contra Sony Music

Londres, Inglaterra.- Los herederos del bajista y el baterista británicos de la banda de Jimi Hendrix podrían demandar a Sony Music Entertainment para reclamar una parte de los derechos de tres álbumes clásicos de los años 60, según dictaminó este lunes el Tribunal Superior de Londres.

Noel Redding y Mitch Mitchell se unieron a The Jimi Hendrix Experience en 1966 y tocaron en los tres álbumes de estudio del grupo: Are You Experienced, "Axis: Bold As Love y Electric Ladyland, publicados en 1967 y 1968.

Las grabaciones incluyen temas como "Hey Joe", "Purple Haze", "Foxy Lady", "The Wind Cries Mary" y otros éxitos que ayudaron a inaugurar la era de la música psicodélica y convirtieron a Hendrix en un icono del rock antes de su muerte, en 1970, a los 27 años.

Redding y Mitchell fallecieron en 2003 y 2008, respectivamente, y sus descendientes cedieron posteriormente los derechos que pudieran tener sobre los álbumes a dos empresas.

Dichas compañías (Noel Redding Estate Ltd y Mitch Mitchell Estate Ltd) demandaron a Sony en 2022 y pretenden que se declare que poseen una parte de los derechos de autor de las grabaciones sonoras de los tres álbumes de The Jimi Hendrix Experience.

Sony pretendía que se desestimara el caso, en parte porque Redding y Mitchell firmaron varios comunicados a principios de la década de los 70 en los que se comprometían a no demandar a la herencia de la leyenda de Seattle ni a las compañías discográficas que distribuyeran los tres álbumes.

Redding recibió 100 mil dólares en 1973 y Mitchell 247 mil 500 al año siguiente por retirar las demandas en Nueva York, lo que, según los abogados de Sony, ofrecía una defensa completa ante el nuevo caso en Londres.

Pero el juez Michael Green dictaminó este lunes que la demanda debe ser vista en un juicio completo, probablemente en 2025. Sony no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Lawrence Abramson, abogado de Keystone Law que representó a las dos empresas, celebró la sentencia de Green.

"Nadie niega que Jimi Hendrix fuera uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, si no el mejor", dijo el abogado en un comunicado. "Pero no hizo sus grabaciones solo y no podrían haber alcanzado ningún éxito sin las contribuciones de Noel y Mitch".

