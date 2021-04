Va un paso adelante

Con 19 años de trayectoria y 26 de edad, la bailarina chihuahuense Lesley Vanessa Vargas Díaz se ha forjando una carrera como danzante de altos vuelos con proyección internacional, por lo que fue invitada como bailarina y modelo protagonista del videoclip ‘Tu Veneno’ junto al cantante colombiano J Balvin, sin embargo, a pesar de sus éxitos, ella no canta victoria, pues radica en Nueva York, la artista no ceja en su meta de ver su nombre en la cartelera de Broadway.

El Director del videoclip José Sagaro, fue quien les brindo dio instrucciones a cada uno de los bailarines de cómo quería que se colocaran, el lugar de la grabación fue en una mansión.

Para la chihuahuenses fue una experiencia increíble, pero a la vez difícil porque tenía a muchas personas observando lo que hacía, fueron varias tomas, horas y vestuarios, pero todo valió la pena.

“Las chicas de maquillaje y guardarropa, fueron mi apoyo porque yo estaba muy nerviosa, y ellas siempre estuvieron conmigo cuidando mi apariencia y dándome ánimos; siento que Dios me las mando en lugar de mi mamá y mi hermana, para ayudarme a realizar este proyecto fueron muy lindas. Fueron dos días de grabación, todo el equipo de trabajo se portó muy amable conmigo, siempre haciéndome sentir muy cómoda, en una de las escenas fue en una terraza donde se veía la ciudad de Nueva York, al lado de J Balvin, los dos sentáramos en el piso y moviéramos la cabeza de lado a lado, el siempre muy amable me daba el tiempo para ir sincronizados al mover la cabeza. Estoy intensamente agradecida con el director José Sagaro por creer en mí y por la oportunidad y a su equipo de producción”, narró.

Lesley dijo sentirse bendecida y agradecida, ya que esta experiencia le aporta mucho en lo personal y en su carrera como bailarina.

“Es un escalón enorme que he dado en mi trayectoria y me da la oportunidad de tener más proyectos y más oportunidades cómo está. Es la primera vez que hago algo así como modelo, me ayudo a creer en mí y saber que puedo hacer esto y mucho más. En lo personal es algo que nunca voy a olvidar la forma en la que se dio. Me siento muy bendecida y agradecida con Dios porque todas las oportunidades que me ha puesto en el camino”, afirmó.

Trayectoria

-A los 8 años descubre su pasión es la danza y su formación dancística empezó en una academia de jazz en la ciudad de Chihuahua.

-El canto es algo que alguna vez considero y en la primaria formó parte del coro de la escuela

-Estuvo en el Conservatorio de Chihuahua

-A los 18 años se va a Nueva York a la academia ‘Broadway Dance Center’

-Bailó en ‘Good Morning America’ con Icona Pop en Times Square

- En 2014 regresó a su tierra para estudiar la licenciatura en danza en la UACH

-Para 2020 se integró a la compañía Rumbamena Dance Company

Proyectos

“A corto plazo busco tener más proyectos como este y a largo plazo ver mi nombre en una cartelera de Broadway en Nueva York”.

De cerca

Nombre completo: Lesley Vanessa Vargas Díaz

Nació en Chihuahua, Chihuahua.

8 diciembre 1994

Edad: 26 años

Pasatiempos: Escribir, manualidades y correr.

Para saber…

‘Tu Veneno’ ilustra el regreso de Balvin a sus raíces de reggaetón tradicional, se colocó esta semana en el primer lugar de las carteleras Latin Airplay (en radio) y Latin Rhythm, donde se agrupan las canciones populares del género urbano y el videoclip, ya suma las 274.952 views.