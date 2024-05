Va Sergio Mayer otra vez por diputación

Ciudad de México.- Sergio Mayer no descansa y, aparte de ser el conductor de Tentados por la Fortuna y hacer su documental de Sólo Para Mujeres, también está buscando volver a la política.

El presentador, actor y cantante ya fue diputado en el periodo entre 2018 y 2021.

"Yo estoy en la lista para diputado federal (por Morena) y vamos a ver si finalmente quedamos también.

"Ahorita no quiero hablar de política, ni de propuestas, ni nada, porque no estoy en campaña, estoy hablando justamente de lo artístico y no te presentaría ahorita propuestas", dijo.

Mayer dijo que está enfocado en el reality show, que se estrenó este lunes por Azteca Uno, el cual se grabó en Turquía.

"Fue una experiencia increíble. Estoy muy contento y agradecido con Azteca, con los productores, los ejecutivos, que hayan tomado la decisión de invitarme a ser el conductor de este maravilloso proyecto, Tentados por la Fortuna, donde 12 aventureros participan para lograr un premio grupal de cinco millones de pesos.

"Se les van presentando una serie de tentaciones durante los días, que es en lo que yo me encargo, y cada tentación, pues, tiene un costo bastante alto comparado con la vida real y será descontado de ese premio grupal. Esto genera mucho conflicto, controversia y confrontaciones entre los aventureros y eso lo hace, pues muy interesante y un programa único", dijo.

Mayer dijo estar consciente de que tiene una personalidad controversial, lo cual usa a su favor en sus distintos proyectos.

"Soy una persona que me gusta eso, la controversia, me gusta la confrontación, me gusta la estrategia, ¿qué hubiera hecho en el reality?, ¿cómo lo hubiera manejado?, ¿cómo hubiera generado conflicto? Eso es parte de lo que me encanta, pero el hecho de ser el conductor principal y que sea yo y que les presente las distintas tentaciones fue muy gratificante y me divertí mucho", agregó.