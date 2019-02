¡Chihuahua ya tiene reina! La juarense Marissa Angélica Navarro es la joven que en unos meses representará al estado en el certamen de belleza Mexicana Universal 2019 (anteriormente Nuestra Belleza México).

Navarro de 25 años, egresada de la Licenciatura en Negocios Internacionales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) –en 2017–, es quien se la jugará como Mexicana Universal Chihuahua por la corona nacional en el segundo trimestre del año y por la oportunidad de competir en Miss Universo a finales de 2019.

“Me siento muy emocionada y con una gran responsabilidad. Mi objetivo es destacar a nivel internacional a Ciudad Juárez, Chihuahua y México”, declara Marissa a El Diario de Juárez.

Ella, quien trabaja como auxiliar administrativo y contable en firma de asesores fiscales, además de desenvolverse en la conducción de eventos, desarrollo de proyectos, labores altruistas con clubes Rotarios y Rotaract, y en el modelaje desde hace cinco años, fue elegida como representante del estado por designación.

“Este año no hubo certamen, se hizo la designación como tal. Se realizó como una selección previa en el equipo organizador y ahí surgió mi nombre y me hablaron para decirme que, si estaba interesada, enviara fotos y vídeos míos a la Ciudad de México en enero, para ver si me escogían”, explica.

Hace apenas dos semanas, aproximadamente, Navarro recibió la noticia de haber sido seleccionada para portar la corona y la banda de Mexicana Universal Chihuahua.

“Más que un sueño hecho realidad, siento que esta es una oportunidad para posicionar a mi país. Viví un año fuera de México. Siempre me ha encantado México, pero el tiempo en el que estás fuera lo valoras más, valoras todos los recursos naturales que tenemos, la gente, lo lindo que son las personas. ¡Vaya! Toda la belleza que tenemos en México”, expresa.





Sueño cumplido

Según relata Marissa, desde pequeña tuvo el sueño de convertirse en modelo para algún día poder participar en Miss Universo, por ello es que ahora afirma sentirse “llena de orgullo y de emoción” por estar cerca de su meta, “porque es un paso nada más”.

A lo largo de su vida la belleza ha tomado clases de danza (jazz y ballet); ha jugado baloncesto; y de 2011 a 2012, tuvo la oportunidad de vivir en Brasil por un intercambio cultural de Rotary, por el cual obtuvo una certificación en el idioma portugués.

“Hay mucho que exponer, hay mucho que presentar y comunicar a los otros países, tenemos demasiados tratados comerciales con otros países, pero necesitamos seguir entablando esa conversación y me gustaría ser como un vínculo de atracción de inversión a México. Que el mundo nos conozca, que sepa quienes somos, que sepa que somos capaces y tratar de poco a poco dar ese ‘brinco’ y dejar de ser catalogado como país tercermundista”, afirma.

El año pasado la corona de Mexicana Universal se la llevó Mexicana Universal Colima, Andrea Toscano, quien participó en Miss Universo 2018 en Bangkok, Tailandia, el pasado mes de diciembre.









Mexicana Universal Chihuahua

Nombre completo: Marissa Angélica Navarro Meza

Edad: 25 años

Lugar y fecha de nacimiento: Ciudad Juárez, Chihuahua, el 12 de mayo de 1993

Estatura: 1.70

Idiomas: Portugués, inglés y español

Estudió… la Licenciatura en Negocios Internacionales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), donde egresó en 2017

Ocupación: Auxiliar administrativo y contable en firma de asesores fiscales

Y también… se desenvuelve en la conducción de eventos, desarrollo de proyectos, labores altruistas con clubes Rotarios y Rotaract, y modelaje