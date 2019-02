Va Lucía por millennials

Monterrey—Con un ritmo dance, respaldada por el DJ Pabanor, Lucía Méndez va tras los millennials con su nueva música electrónica.

"De alguna manera pretendo conquistar a los millennials en lo música. Afortunadamente, les cae bien mi personalidad, les gusta mi manera de ser, como muy dinámica, alivianada, tengo un espíritu joven y cotorreo, salgo y digo cosas y eso les gusta a ellos", declaró Lucía en entrevista vía telefónica.

La actriz y cantante de 64 años estrenó el tema "Feel my Body", tema que la coloca de nuevo en el mercado musical y que primero estará disponible en plataformas digitales.

"Es un tema en inglés y español y estoy contenta proque Pabanor, que es un DJ internacional, ha trabajado con gente como El General y Marc Anthony. Como es muy amigo de mi hermano Abraham, en una ocasión me dijo: 'oye, me gustaría algún día grabar algo contigo'.

"Yo le decía: 'estás loco', '¿cómo crees?'. Le dije 'planeo hacer un disco, pero de tríos con Chamín Correa...', pero él me decía 'en serio, a los millennials les caes bien, les gusta tu música'", contó la cantante.

La estrella de telenovelas como Vanessa, Colorina y Viviana, se dejó convencer por el también productor y juntos trabajaron en la nueva propuesta.

"Fuimos a un antro y me tienen la sorpresa él y Abraham de 'Un Alma en Pena', pero en versión electrónica, y la gente se puso loca. Los chavitos se pusieron a gritar, a bailar, realmente fue una reacción impactante para mí", expresó la Méndez.

Así la convencieron de que se podía trabajar en algo de música para el mercado juvenil.

"Cuando escuché 'Feel my Body' me encantó, porque es un tema libre, joven, lleno de amor. Muy ad hoc a los nuevos tiempos, a los millennials, también para los no tan jóvenes, porque te invita a vivir y soltar la emoción", declaró.