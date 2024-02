Va director mexicano a Berlinale con corto sobre la niñez

Ciudad de México.- Aguacuario, el cortometraje dirigido y escrito por el mexicano José Eduardo Castilla, formará parte de las 32 producciones de la sección competitiva Generation KPlus, en el Festival Internacional de Cine de Berlín, que se realiza del 15 al 25 de febrero de 2024, en Alemania.

La categoría está dedicada a películas que, en sus narrativas y lenguajes cinematográficos, retratan las infancias y las juventudes.

El corto sigue a Vinzent (Hugo Benítez) un niño que reparte garrafones de agua por la costa de Coatzacoalcos, Veracruz, donde vivirá una pequeña aventura sobre su triciclo.

"Siempre quise abordar la perspectiva de un infante y que no quería hacer cine que se situara en la Ciudad de México. Creo que hay que descentralizar el cine y me llegaron muchas reflexiones, creo que nunca aprendí tanto como haciendo este corto, he ido creciendo con él.

"Este Festival le va a abrir muchas puertas, yo sé que estas oportunidades no caen todos los días y quiero aprovecharla para seguir haciendo cine", dijo Castilla, en entrevista.

Aguacuario nació con apenas 80 mil pesos y durante la pandemia, cuando el director y Carolina Maciel (productora) eran estudiantes en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Además está inspirado en la infancia del propio realizador y su niñez en Veracruz, ya que ayudaba a su abuelo con su purificadora.

"Estaba en un momento de una depresión horrible y estaba sintiendo un poco de nostalgia hacia mi niñez y este proyecto fue una especie de salvavidas. La motivación salió de que se fue uniendo un montón de amigos y de gente. Mi abuelo está acreditado como gerente de locaciones porque fue él quien me ayudó con todo. Fue un corto levantado de puro 'paro'", resaltó.

Para Castilla, un cineasta emergente, su primer trabajo lo ha moldeado como el cineasta que le gustaría llegar a ser.

"Vengo de una familia que no tiene nada que ver con el arte y fue muy difícil que me apoyaran. Me ha tomado mucho tiempo y esfuerzo que me apoyen y ahora me ayudarán para irme a Berlín y quiero aprovecharlo", agregó