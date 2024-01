Utilizan dominio público para reinventar personajes icónicos

Ciudad de México.- Si es usted del tipo creativo y le cuesta pensar en su próxima idea, no tema: algunas obras importantes, incluida la versión original de Mickey Mouse, acaban de entrar al dominio público en Estados Unidos.

Y si, por el contrario, prefiere que sus personajes de Disney sean lindos y tiernos y que nunca cambien, bueno... quizás debe dejar de leer.

Ahora, miles de obras protegidas por derechos de autor publicadas en 1928 pasan a formar parte del dominio público, una vez expirado su plazo de 95 años.

Esto significa que esos personajes e historias se pueden rehacer (en una página, el escenario o la pantalla) sin permiso.

"Es importante para la preservación de nuestro registro cultural, para un acceso significativo a obras más antiguas para inspirar la creatividad futura", dijo Jennifer Jenkins, directora del Centro para el Estudio del Dominio Público de la Facultad de Derecho de Duke.

El diamante del dominio público de este año son Mickey Mouse y, por supuesto, Minnie, o al menos las versiones en blanco y negro que aparecieron en Steamboat Willie. Walt Disney es famosa por sus litigios y estos derechos de autor sólo cubren las versiones originales del personaje.

The New York Times contactó a algunos escritores, productores y directores para dar una idea de lo que podría desatarse en este extraño mundo nuevo.

¿TAMBIÉN TIGGER?

Tigger también fue liberado este lunes, 1 de enero, y pronto podría reunirse con Winnie Pooh en la próxima película de terror del personaje renacido. Sí, en un adelanto de lo que podría estarles esperando a otros íconos de 95 años, el viejo e ingenuo oso se convirtió en un monstruo con un mazo en Winnie Pooh: Sangre y Miel. La secuela está prevista para febrero.

Luego está la versión teatral de J. M. Barrie Peter Pan o el Niño que Nunca Creció; la novela de D. H. Lawrence "El Amante de Lady Chatterley"; "Orlando: Una Biografía", de Virginia Woolf; el libro ilustrado de Wanda Gág "Millions of Cats" y muchos más.

"Me molesta bastante ver que probablemente ahora recibiremos más material de Peter Pan", dijo Josh Lieb, escritor y productor de comedia.

"A nadie le gusta Peter Pan. De hecho, creo que hablo en nombre de toda la humanidad cuando digo que odiamos a Peter Pan y odiamos a la gente que hace películas sobre él".

No todo el mundo odia a Peter Pan. Bob Greenblatt, productor del musical Smash, de Broadway, pidió una nueva adaptación teatral con Daniel Radcliffe como Peter, Lindsay Mendez como Wendy y Jonathan Groff como el Capitán Garfio.

El actor Nik Dodani también tuvo una idea para una película de Peter Pan.

"Cuando Wendy conoce a Peter, un joven carismático y aparentemente sin edad, se ve arrastrada a un viaje de pesadilla y obsesión, que revela la siniestra verdad detrás de su eterna juventud", adelantó Dodani.

En cuanto a composiciones musicales, la versión original de "Mack the Knife", escrita en alemán para la ópera de Bertolt Brecht "The Threepenny Opera", y grabaciones como "Dippermouth Blues", con Louis Armstrong, también fueron liberadas.

Gordon Greenberg, quien esta primavera dirigirá un musical de Broadway inspirado en las canciones de Huey Lewis, dijo que esta es una oportunidad para "reimaginar algunos clásicos desde nuevos puntos de vista".

La dramaturga Lindsey Ferrentino propuso una combinación de títulos.}

"Tal vez una producción de 'Threepenny Opera' con el personaje de Mackie Messer refundido como Mickey Mouse. Muy brechtiano", dijo Ferrentino. "Pero no me pidas que lo escriba".

La apasionante "El Amante de Lady Chatterley" despertó mucho interés. Neil Meron, productor del musical de Broadway Some Like It Hot, sugirió una adaptación musical

"inmersiva inclusiva" con una partitura de Sam Smith. Karen Chee, guionista de Late Night With Seth Meyers, presentó "Lady Chatterley's Millions of Cats": "Una esposa solitaria que renuncia a momentos sexis para adoptar millones de gatos".

De Bob Gale, coguionista de la versión cinematográfica y musical de Volver al Futuro: "¿Es Mickey el nuevo amante de Lady Chatterley o es sólo un voyeur?".

E. M. Tran, un novelista, estaba intrigado por el musical "Millions of Cats".

"Sólo docenas, o millones, de gatos títeres en el escenario con una pareja de ancianos que canta y baila", dijo

La comediante Gabby Bryan exigió una actualización de la grabación de "The Charleston", pero con Mark Ronson sampleando la versión de James P. Johnson.

"Ha hecho música disco, ha hecho electrónica, ha hecho blues, ha hecho country, ha hecho Ken", dijo Bryan, refiriéndose a Ronson. "Así que te reto a esto, Mark, si ese es tu verdadero nombre".

Y si eso aún no es suficiente para comenzar, espere: durante la próxima década, la libertad aguarda a todos estos personajes: Popeye, Pluto, Pato Donald, King Kong (la versión cinematográfica original), Superman, Pato Lucas, Gandalf y otros personajes del Hobbit, James Bond, Batman y Capitán Marvel.

Manos a la obra, amigos. Y recuerden: "Libertad es sólo otra palabra para referirse a que no hay nada que perder" (dice la letra de "Me and Bobby McGee", de Janis Joplin, protegida por derechos de autor hasta 2064).