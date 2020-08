Usa Hollywood tecnología para adaptarse a la pandemia

Associated Press

Nueva York.- La nueva tecnología de pared de video LED, utilizada para hacer las series "El rey león" y " The Mandalorian" del año pasado, podría generalizarse a medida que la producción de Hollywood se recupere durante la pandemia.

En lugar de filmar en el lugar con un elenco y equipo completo y navegar por los estrictos requisitos de distanciamiento social, permite a los cineastas en un estudio distribuir escenas individuales capturadas virtualmente usando una variedad de técnicas.

A diferencia de una "pantalla verde" tradicional, el actor puede ver el fondo y los directores de fotografía pueden igualar las perspectivas y el emparejamiento de la cámara para que parezca una filmación en un lugar determinado.

El supervisor de efectos visuales de "El Rey León", Robert Legato, considera que el muro de video y el movimiento hacia la producción virtual son un "cambio de juego" que está siendo adoptado por necesidad durante la pandemia.

“Es algo que iba a suceder de todos modos. Simplemente habría tomado más tiempo porque no habría necesidad de hacerlo de inmediato. Algunas personas, ya sabes, están estancadas en sus caminos”, dijo el tres veces ganador del Oscar.

Más de la mitad de las escenas de "The Mandalorian" fueron filmadas con la tecnología. El especialista en efectos visuales Sam Nicholson, ganador de un Emmy, dice que representa una “evolución natural” en el mundo de los efectos de Hollywood, donde se han adoptado nuevas tecnologías después de crisis pasadas, incluida la represión de los viajes después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

“Empezamos con programas como E.R., Grey's Anatomy y Walking Dead: Mira, no tenemos que estar en el lugar para filmar allí. Es más fácil llevar el lugar a la producción que la producción a una ubicación”, dijo Nicholson.

La producción cinematográfica es solo una de las muchas industrias que han tenido que adaptarse para que la gente pueda volver a trabajar en persona ".

Las secuelas de "Avatar", que recientemente reanudaron el rodaje en Nueva Zelanda, también utilizan sistemas de cámaras virtuales.

"Hemos estado ayudando a la gente de Avatar durante un tiempo", dijo Dave Hoffman de Blackmagic, una empresa australiana que fabrica cámaras y hardware de producción de video.

La directora Thea Sharrock tuvo que depender de la producción virtual para terminar su última película, "The One and Only Ivan" de Disney.

Lo que pasa con el CGI, especialmente durante la pandemia, le está enseñando tantas lecciones y tantas cosas a la industria de Hollywood sobre cómo reinventarse.