Usa Gal Gadot poder en Hollywood para respaldar a Israel

Ciudad de México.- La actriz israelí Gal Gadot aprovecha su estatus de gran estrella en Hollywood para respaldar a su país en la guerra contra el grupo terrorista palestino Hamas.

"Estoy con Israel, tú también deberías estarlo. El mundo no puede quedarse en la orilla cuando están ocurriendo estos actos de terror horribles".

De acuerdo con diferentes informes, la protagonista de La Mujer Maravilla encabezará una proyección en Los Ángeles de un video, de 47 minutos, que revelará las atrocidades cometidas por los terroristas durante el ataque sorpresa suscitado el pasado 7 de octubre en la frontera de Gaza con Israel.

Algunas fuentes informaron a i24 News que dichas imágenes fueron proporcionadas por las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, en inglés) y serán compartidas con un grupo selecto de celebridades y figuras influyentes en la meca del cine.

La iniciativa está encabezada por el director de cine israelí, ganador del Óscar, Guy Nattiv, y está previsto que la primera proyección atraiga a 120 espectadores, con posibles rondas adicionales en otros lugares de Estados Unidos, como Nueva York.

"Como cineasta, juré que estas imágenes del 7 de octubre no serían olvidadas y que el mundo las vería, porque ahora comienza la negación: es falso, no es falso. No podemos pasar en silencio", cita la cadena israelí i24 News a Nattiv.

Aunque Gadot, de 38 años, no ha hecho una declaración pública sobre las proyecciones, es sabido que sirvió en las IDF antes de seguir una carrera en la industria del entretenimiento y que siempre ha expresado su apoyo a Israel.

Hasta el momento, se sabe que el video ya ha sido visto por varios periodistas extranjeros, legisladores israelíes y diplomáticos internacionales, e incluye escenas de asesinatos, decapitaciones y violaciones contra ciudadanos judíos.

Con la película, que lleva por título Dando Testimonio de la Masacre del 7 de Octubre, los organizadores esperan acabar con el escepticismo acerca de los ataques perpetrados por el movimiento radical palestino hace un mes y la respuesta de Israel.

En redes sociales, las acciones de la protagonista de cintas como Agente Stone y Alerta Roja no han pasado inadvertidas para los usuarios, pues han generado opiniones encontradas.

Además, hay quienes exponen a la actriz por abusar de su poder como figura de Hollywood para hacer llamados erróneos o desproporcionados en favor de su nación, pasos que son calificados de "peligrosos".

Gadot, quien cuenta con más de 109 millones de seguidores en Instagram, también podría estar poniendo en juego su fructífera carrera, que hasta el momento se había mantenido fuera de escándalos y enfocada en lo artístico, como parte de taquilleras franquicias como Rápidos y Furiosos y La Liga de la Justicia.