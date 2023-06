Universos paralelos…están por doquier

¿Te ha encantado "Todo a la vez en todas partes"? ¿No te cansas de ver "The Flash" y "Spider-Man: Across the Spider-Verse"? Entonces esta lista es para ti. Hemos recopilado una muestra no exhaustiva de ficción sobre universos alternativos y multiversos, desde películas a televisión, pasando por cómics y libros. Es un buen kit de iniciación si tus gustos mediáticos van por ahí: ¿Y si...?

CINE:

- Qué bello es vivir (1946): En este clásico navideño, George Bailey, padre de familia, se siente cada vez más frustrado a medida que se le presentan nuevas oportunidades, y tiene que ser un ángel en prácticas -en Nochebuena- el que le arroje a un universo en el que nunca ha existido y le muestre lo importante que es su vida.

- Doctor Extraño en el multiverso de la locura (2022): Después de años de insinuaciones y astillas, incluyendo una trama emergente en Spider-Man: No Way Home (2021), Marvel se mete de lleno en el multiverso en esta exploración de cómo las realidades pueden chocar y empezar a sangrar entre sí.

- Puertas correderas (1998): Gwyneth Paltrow pierde un tren y no lo hace. Las dos realidades astilladas se desarrollan de manera muy diferente, produciendo versiones de su personaje que deben reconciliarse.

- Yesterday (2019): Jack Malik, aspirante a músico, se encuentra varado en un universo casi idéntico en el que nadie ha oído hablar de los Beatles (o de Coca-Cola, para el caso). Empieza a cantar las canciones como si las hubiera escrito él. Todo son líos y sentimientos.

- El efecto mariposa (2004): Ashton Kutcher interpreta a un estudiante universitario que descubre que puede volver a su pasado y cambiar las cosas, y cada vez que lo hace nace una realidad diferente.

- El padre de familia (2000): Tras un encuentro en una tienda, el arrogante financiero de Manhattan Jack Campbell se despierta en una vida muy diferente -y menos acomodada- en los suburbios de Nueva Jersey y se encuentra casado y siendo padre de su antigua novia, de la que se había alejado años atrás. A medida que navega por su nueva vida y por las decisiones que tomó o dejó de tomar para llegar a ella, surge un panorama más complejo.

Y para los niños ...

- Shrek para siempre después (2010): Shrek se encuentra en una realidad alternativa y más oscura en la que nunca llegó a estar con Fiona.

TV:

- Star Trek (1967 y posteriores): Un "universo espejo" revela una versión más oscura y malvada de la Federación Unida de Planetas, el Imperio Terrano, salpicado de crueldad y asesinatos. Este universo fue revisitado en múltiples secuelas de "Trek" en las décadas de 1990 y 2010.

-Muñeca rusa (2019-presente): En la primera temporada, Nadia sigue muriendo en una fiesta y sigue despertando en universos ligeramente diferentes, aunque cada despertar siempre termina con su muerte.

- Undone (2019-2022): En este impactante híbrido de acción real y animación, la relación de una joven con su padre, fallecido hace tiempo, da un giro inesperado tras un accidente de coche, cuando él aparece en una visión y le dice que otras realidades son posibles, incluida una en la que él estaba vivo y cerca para su crianza.

- Fringe (2008-2013): Un padre hace una incursión en un universo paralelo para salvar -y robar- otra versión de su hijo y se enfrenta a las consecuencias que cambian el mundo.

- The Man in the High Castle (2015-2019): Es la década de 1960, los nazis y Japón ganaron la Segunda Guerra Mundial y el mundo está jugando de manera muy diferente - en formas a veces inesperadas.

- For All Mankind (2019-presente): Los soviéticos ganan la carrera espacial y llegan primero a la Luna. Así se desarrolló la historia después.

CÓMICS:

- Flashpoint (2011): La serie de DC Comics que sirvió de base a la película de "The Flash", aborda el daño que hace el protagonista, Barry Allen, cuando retrocede en el tiempo para salvar a su madre.

- ¿Y si...? (años 70 en adelante): Esta serie especulativa, que comenzó en los cómics y se trasladó a la televisión en streaming en 2021, toma diferentes rincones del universo "principal" de Marvel y remezcla eventos y personajes.

- House of M (2005): La Bruja Escarlata reinicia la realidad y cambia las vidas de algunos de los principales héroes de Marvel de forma fundamental y caótica, como Spider-Man, Doctor Extraño y Capitán América. Esta serie fue uno de los ingredientes del programa de televisión de Marvel de 2020 "WandaVision".

LIBROS:

- El espejismo (2013): Esta novela de Matt Ruff, autor de Lovecraft Country, plantea un mundo a través del espejo en el que los fundamentalistas cristianos estadounidenses fueron los autores del 11-S, atacando las Torres Gemelas de Bagdad, situadas en los Estados Árabes Unidos. Entre los personajes se incluyen remezclas de Saddam Hussein y Osama bin Laden.

- Los sueños de Einstein (1992): Ficción onírica de Alan Lightman que narra las exploraciones en diferentes permutaciones del tiempo y universos alternativos que Albert Einstein pudo haber soñado mientras ideaba la teoría de la relatividad en 1905.

- El espacio entre los mundos" (2020): Novela de Micaiah Johnson que narra una época en la que viajar a través del multiverso se ha convertido en algo habitual, lo que crea problemas de seguridad muy claros para algunos de los que viajan.