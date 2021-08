Una voz con sello fronterizo

Es licenciado en Ciencias de la Comunicación, nacido en Ciudad Juárez, y hace cinco años Ángel Alvarado tomó una de las decisiones más importantes de su vida: ser cantautor de tiempo completo.

Es el menor de tres hermanos varones y aunque sus papás, Gerardo y María Inés, no hacen distinción con ninguno, sin duda Ángel goza del cariño, el orgullo y todo el apoyo de sus padres y familiares, quienes en ningún momento han dudado de que llegará el día, y que no será lejano, cuando vean al joven cantautor triunfar a lo grande sobre los escenarios.

“De niño me gustaba cantar ‘El buey de la barranca’ en los eventos familiares y gracias a la vena artística que corre por mis venas, aprendí de mi papá el gusto por los boleros, tríos, y del lado materno, todo lo que es ranchero y regional mexicano”, comenta el fronterizo.

Cursaba la secundaria cuando su hermano Marco Antonio le regaló su primera guitarra.

“Él me llevó mi guitarra y empecé a tocar la famosa vuelta de sol y tomaba los cancioneros de mi papá, empezaba a leer las notas, y de ahí compuse mis dos primeras piezas”.

Por influencia de un primo, a Ángel le gustó la trova y empezó a sacar canciones del género, pero lo suyo es el regional mexicano, y cantar con norteño banda porque asegura que es un género con fuerza y alegría que le permite expresar todo lo que lleva dentro.

Para lograr sus sueños, el cantautor se prepara con clases de canto y dice le han ayudado mucho a mejorar. Además de cantante, compositor y comunicólogo, se ha desempeñado como instructor de natación, le gusta jugar futbol y hacer muchos amigos.

Como si estuviera marcado por su nombre, el juarense tiene grandes alas y sueña con volar alto, así que en enero de 2018 le escribió un corrido a Pepe Garza, locutor y descubridor de estrellas como Jenni Rivera, a quien fue a conocer hasta la ciudad de Los Angeles para presentarle su música. Lo mismo pasó con Julión Álvarez y con todos los artistas y promotores que ha conocido en este trayecto de 6 años dedicado al 100 a la música.

Actualmente sus canciones están en plataformas digitales y ya son parte de la programación de La Zeta y Magia Digital. Tiene en puerta una presentación en el Norteño Fest, el 28 de agosto en el lienzo charro Adolfo López Mateos.

Admirador de Joan Sebastián, Juan Gabriel y José Alfredo, su anhelo es llegar a todos los lugares del mundo donde se puede y decir que su talento es 100 por ciento juarense.

Con más de 200 canciones compuestas, Alvarado trabaja junto a músicos juarenses como Arturo Hernández, acordeonista, quien es su asesor y arreglista musical.

Asimismo, ha realizado tres videos de sus canciones con la productora 27 /7 film de Carlos Lara, y sus demos son grabados todo en Estudio de Che, productora local.

“Aparte de lo musical… la percepción que tengo de mí mismo, el apoyo de la gente cercana a mí, nunca voy a un lado pensando que va a pasar algo malo, y siempre me están motivando positivamente”.

“A lo mejor te dicen que no pero no todo, nadie tiene la razón total ni la verdad absoluta, y tú tienes que creerte la película y siempre decir: ‘estoy, soy, y si a ti no te gusta, habrá a alguien que si le va a gustar’”, concluye Ángel.

Conócelo

Ángel Cristian Alvarado Chávez

31 años

Originario de Ciudad Juárez

Síguelo

Facebook @angelalvaradocantautor

Instagram @angelalvaradoch

YouTube Angel Alvarado