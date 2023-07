Una vida ‘a ritmo de bohemia’

Su trayectoria artística se remonta a los años sesenta, cuando cantaba ranchero en Televicentro, para el programa del comediante Capulina, de Chabelo y del Tío Gamboín. Tenía 8 años.

Pero fue en 1990, el primero de diciembre - mes de su cumpleaños- cuando en Las Vegas, Nevada, el cantante veracruzano sorprendió al mundo con su voz e interpretación de un bolero contemporáneo.

PUBLICIDAD

Su carisma y actuación le valió obtener el primer lugar del Festival Internacional OTI con el tema ‘Un bolero’. De entonces a la fecha el maestro Cuevas ha sido incansable salvaguarda del género musical más romántico en Latinoamérica. Un enamorado del escenario.

“Me gusta tanto mi profesión, mi oficio, soy el más feliz de todos, lo disfruto mucho, y aparte me pagan por hacerlo así que estar en Ciudad Juárez es maravilloso seguir cantando el bolero que es un género que nunca morirá ”, dijo Carlos Cuevas, a una horas de subir al escenario del Drink Team, donde días previos al show vendió todas las entradas.

Además de sus presentaciones personales, el maestro ocupa sus días también en la producción del programa ‘A ritmo de bohemia’, que está disponible en YouTube y el cual suma ya más de 120 capítulos. Por supuesto, su talento, el de sus invitados, y la bohemia, son el ingrediente principal.

Carlitos y Carla, -sus hijos- están ambos detrás de la producción, así como Rodrigo Cuevas y Rosy Arango, en la conducción.

“Por cuestión de edad, Rodrigo de la Cadena me parece que se debe quedar como el custodio del bolero, es un gran cantor de boleros, bolerista nato, igual que yo que lo hacemos por convicción no por moda, debe impulsar una escuela, como yo he impulsado a muchos, entre ellos al joven Ricardo Caballero, quien canta increíble”, comenta Cuevas.

Conocido como ‘El Rey del Bolero’, el cantante originario de Córdoba, Veracruz asevera que es un hombre disciplinado y que es mantener equilibrio entre el hacer y el ser es su secreto para mantenerse vigente.

“Hago muy bien mi trabajo para que me vuelvan a llamar, hacer con amor todo, aun enfermo he ido a cantar, se me da la oportunidad de seguir; he vivido mi vida feliz, siempre mi familia es prioridad”, dice el interprete.

Para Cuevas ser feliz en el escenario y dedicar tiempo a la familia, a hacer ejercicio, comer bien, a descansar siempre antes de cualquier presentación, a seguir tomando sus clases de bel canto -formación que le inculcó su padre- también son factores que suman a permanencia sobre los escenarios.

“Mi maestro es un deleite, es pianista y arreglista y hombre muy sabio que me ha enseñado mucho, así que no falto a los miércoles de mi clase, me divierto es parte de ser feliz, nunca pienso en negativo, ni en la muerte, porque cuando piensas positivo todo lo malo pasa de lado”.

Nacido el 21 de diciembre de 1963, el bolerista espera la llegada de su primer nieto y eso es uno de los motores que en este presente mantienen en marcha sus múltiples proyectos.

“El equilibrio entre mi oficio y mi vida personal ha sido clave, en este momento para mí esperar convertirme en abuelo me tiene fascinado, vuelto loco porque anhelo un nieto; es el primero y va a ser varón, lo estoy esperando y estoy trabajando en eso, preparándome hasta físicamente, porque no es lo mismo haber cargado a mis hijos y ahora, a mi edad cargar a mi nieto. Estoy muy entusiasmado con la llegada de Carlos Alejandro”, ojalá que lleve en la vena la música, el canto como mi hijo y como yo.

Con su nieto llega la tercera generación de ‘Carlos’ y el nombre Alejandro es en honor a Sanz, a quien su hijo admira profundamente desde niño, tanto como él a Barry Manilow, a Manzanero y a Pavarotti.