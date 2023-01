Una historia de intensidad vertiginosa

Hace un par de días se estrenó en VIX+ la película ‘Los minutos negros’, adaptación cinematográfica de la novela del mismo nombre del escritor tamaulipeco Martín Solares.

Con esta cinta el director Mario Muñoz Espinosa regresa a la pantalla tras presentar en 2008 su ópera prima ‘Bajo la sal’. En esta ocasión, se inclinó por una historia suspenso que habla de la violencia sistemática y la arraigada impunidad que permea en la justicia mexicana.

Como descripción, la sinopsis anuncia que para resolver el asesinato de un periodista en un poblado de Tamaulipas, un policía deberá remontarse a un crimen cometido contra un grupo de niñas, 20 años atrás.

Mario Muñoz, quien escribió el guion junto al autor de la novela, comparte con El Diario detalles del thriller protagonizado por Leonardo Ortizgris en el papel del detective Vicente Rangel, acompañado de un elenco ideal.

La novela, a la que llegó de manera incidental cuando recién fue publicada, lo cautivó por su hábil prosa y por una historia tomada por Solares sobre el caso de un asesino que cimbró terror en su natal Tamaulipas, cuando era pequeño.

“Martín crea esta novela negra a partir de unos eventos tremendos de su infancia, él toma el caso y crea toda una ficción alrededor de él. No es un reportaje sino una ficción creada a partir de sus recuerdos”, comenta el cineasta.

Agrega que el personaje principal, el teniente Rangel, hará equipo junto a una reportera apodada ‘La chilanga’ y al joven ‘Macetón’, el sobrino de la secretaria que sueña con ser policía.

“Estos personajes, en su inocencia, piensan que pueden atrapar al asesino, entregarlo y que se haga justicia, y realmente para ellos empieza un viaje de despertar a la realidad de cómo funciona la justicia en México, con fabricación de culpables, corrupción, en fin, todas estas cosas tan terribles que siguen sucediendo”.

Muñoz resalta que finalmente su intención es hablar cómo a lo largo de las décadas la violencia en México se ha tornado sistémica, más allá de centrarse en revelar quién es el asesino.

“Sobre eso va la historia, para mí siempre ha sido menos sobre la búsqueda del asesino, porque no es que sean muy complejos, no necesitas ser el asesino del Zodiaco para que no te agarren, puedes realmente confiar en la corrupción y en la ineficacia, porque muy pocos crímenes se procesan”.

Añade que las nuevas generaciones pueden percibir que la criminalidad en el país siempre tuvo ese grado de violencia, pero considera importante hacerles saber que no era así, y que de esta manera se puede pensar en que habrá un cambio positivo en el futuro.

Además de Leonardo Ortizgris, actúan en ‘Los minutos negros’ Carlos Aragón, Enrique Arreola, Sofía Espinosa. Kristyan Ferrer, Mauricio Isaac, Carlos Aragón, Enrique Arreola, José Sefami y Tiaré Scanda.

En la pasada edición de los Premios Ariel, la película obtuvo tres: Mejor Diseño de Arte para Ivonne Fuentes, Mejor Coactuación Masculina para Kristyan Ferrer y Mejor Vestuario para Abril Álamo.

“Soy un lector apasionado y me gusta mucho encontrarme con sorpresas, y este libro es importante porque puso en el mapa a Martín como una de las voces de la novela negra en México y en Latinoamérica. A mí me cautivó su prosa inteligente, pero sobre todo las ganas de urdir una trama policiaca divertida, estrujante, poderosa, con un clímax relevante para la audiencia de hoy y que además estaba llena del sabor del Golfo, de Rigo Tovar sonando en las bocinas, de personajes entrañables y al mismo tiempo terribles. Fue difícil resistirme”.

Mario Muñoz Espinosa

Director de ‘Los minutos negros’