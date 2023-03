Un racimo de postales

Monterrey- Está por llegar la época del año que a muchos viajeros llena de alegría y les da un pretexto para planear una escapada que los libere de la rutina.

La primavera invita a cambiar los suéteres voluminosos por camisas vaporosas, para salir a caminar y constatar la explosión de colores que se da en varios rincones del orbe.

En Tokio y Kioto, Japón, por ejemplo, hay toda una celebración en torno a los cerezos en flor o sakura (Prunus serrulata). Los habitantes suelen reunirse bajo los árboles y organizan almuerzos para admirar su exquisita belleza.

Debido a que en 1912, el entonces alcalde de Tokio regaló 3 mil cerezos a Washington DC, la capital de Estados Unidos celebra el Festival Nacional de los Cerezos. El evento, que empezó ayer y terminará el 16 de abril, se ha convertido en un imperdible motivo de viaje para los amantes del turismo de naturaleza.

En algunos puntos como el Parque Potomac y alrededor de varios monumentos como el Jefferson Memorial y el Monumento a Washington, locales y extranjeros pasean con el fin de capturar la mejor postal.

Estampas californianas

Por otro lado, el estado de California también regala bellas estampas. El Anza Borrego Desert State Park, ubicado a unas dos horas por carretera de destinos como Riverside, Palm Springs y San Diego, es hogar de águilas reales, correcaminos, borregos cimarrones y otras especies. Ahí, los visitantes observan vistas de colonias tapizadas con cactáceas y flores silvestres.

También en California, un colorido tapete natural de ranúnculos engalana a The Flower Fields at Carlsbad Ranch; además de ser sitio de esparcimiento para varias familias, no faltan los enamorados que ahí realizan peticiones de matrimonio o sesiones fotográficas de bodas.

De igual forma, A.C. Postel Memorial Rose Garden, al pie de Old Mission Santa Bárbara, California, presume unos mil 500 rosales y grandes áreas de césped ideales para pasear o gozar de un picnic entre amigos.

Nuestro País también se viste de algarabía. Las calles de la Ciudad de México, por ejemplo, resplandecen con un tono violeta debido al florecimiento de las jacarandas (Jacaranda mimosifolia). Varios rincones de Yucatán, como Mérida, lucen las flores rojas del flamboyán (Royal poinciana) y en Guadalajara destaca el amarillo de los árboles Primavera (Tabebuia donnell-smithii).

Por si faltara un pretexto, los Jardines de México, ubicados en el estado de Morelos a la altura del kilómetro 129 de la Autopista México-Acapulco, se han convertido en uno de los sitios consentidos para ir a respirar aire puro y tomarse fotos del recuerdo en alguno de sus espacios floridos y temáticos.

Día Internacional de los Bosques

Hoy 21 de marzo es el Día Internacional de los Bosques, fecha ideal para pensar en reencontrarse con la naturaleza y practicar el Shinrin-Yoku. La expresión significa "Baño de bosque" y se refiere a una técnica implementada por la Agencia Forestal y el sistema de salud de Japón, en los años ochenta, para reducir el estrés de la población.