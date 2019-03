Un loco amor

Ciudad de México— En algo tiene razón Brian Head Welch: todos sangramos la misma sangre. El guitarrista del grupo icono del nü metal Korn vive su segunda oportunidad. Sangró lo que tuvo qué sangrar y luchó la batalla más decisiva de su vida en contra de las metanfetaminas, las pastillas, el alcohol, la cocaína, la mariguana y toda sustancia que provocara algo en su sistema nervioso.

Pero cuando descubrió que los brazos de su hija Jennea estaban cortados su mundo se vino más abajo. Era 2012, en Bakersfield, California. Head no sabía si las ganas de suicidarse de su pequeña eran porque había regresado a Korn o por el infierno que él puso ante sus ojos por años de destrucción.

Una historia de vida que relata a través de su libro ‘Con los Ojos bien Abiertos’, de la editorial Harper Collins; y que conducirá el eje de su próxima película, ‘Loud, Crazy Love’, que estrenará en junio.

“Es una historia de amor que protagonizamos mi hija y yo. Es una historia que involucra directamente a la banda porque es parte de mi vida y me da gusto que mis hermanos hayan colaborado directamente conmigo. Mira, cuando uno es padre, el mundo se transforma. Lo que tenemos mi hija y yo es especial.

“Recuerdo que cuando luchaba conmigo mismo, fue ella la que me empujó a revivir como ser humano. Tengo un destino y mi destino es ella. De alguna u otra manera, esta película es una traducción de lo que yo plasmé en mi libro, yo no quería cagarla con mi hija como lo hice conmigo”, explicó el guitarrista de 48 años.