Última cruzada

/ El rodaje debe de arrancar en la primavera de 2021, mientras que el estreno está previsto para julio de 2022

Con su látigo y sombrero, a sus 78 años Harrison Ford volverá a interpretar a Indiana Jones para una quinta película, según confirmó ayer Disney.

Han trascurrido 41 años después del estreno de la primera entrega, ‘Raiders of the Lost Ark’. La película será producida por su brazo de producción Lucasfilm y se estrenará en julio de 2022.

Ha habido una especulación creciente sobre la puesta en marcha de una nueva película.

En febrero, Ford le dijo a Ellen DeGeneres en una aparición en su programa de entrevistas que la producción de una nueva película de Indiana Jones comenzaría este año.

Disney lleva anunciando desde 2016 la continuación y el final de las aventuras de Indy con un estreno inicialmente previsto para 2019, pero el proyecto acumuló retrasos debido a las divergencias entre los productores, guionistas y Steven Spielberg. Después llegó la pandemia de Covid-19, que arrolló el calendario de las grandes producciones de Hollywood.

“Va a ser divertido. Estoy emocionado”, dijo en el show. “Son muy divertidas de hacer”, contó.

Desentierra su pasado

El propio actor reveló hace meses que ‘Indiana Jones 5’ ahondaría en el pasado del personaje, mostrando partes de la historia del intrépido profesor de arqueología que no aparecieron hasta el momento y resolviendo otras. Unas revelaciones que podrían anticipar la vuelta de antiguos personajes de la saga, como Karen Allen interpretando a Marion.

La larga historia

A diferencia de los episodios anteriores, Steven Spielberg –quien se preveía inicialmente como realizador, pero relegado ahora a la producción– ya no estará detrás de la cámara. Su lugar lo ocupará James Mangold (“Logan”, “Le Mans 66”), que ostentará los mandos de la quinta entrega de la saga, precisó Kennedy.

El rodaje debe de arrancar en la primavera de 2021, mientras que el estreno está previsto para julio de 2022.

Aventuras legendarias

1981

Harrison Ford, ya famoso por su papel de Han Solo en Star Wars, se puso por primera vez en la piel de Indiana Jones en “En busca del arca perdida”, bajo la dirección de Steven Spielberg.

1984

Éxito mundial, la película dio paso después a otros dos episodios igual de populares, “Indiana Jones y el templo maldito” e “Indiana Jones y la última cruzada”.

2008

Una cuarta entrega, “Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal”, éxito en taquilla pero recibido con frialdad por la crítica y una parte de los primeros fans.

Toma nota

La última entrega de la franquicia fue “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull “, que llegó casi 20 años después de la tercera película.

Además de Indy, Ford, de 78 años, ha interpretado a una serie de personajes muy queridos en la pantalla grande, incluido Han Solo en Star Wars. El actor ha dicho que alcanzó su éxito con trabajo duro.

“No fui un éxito de la noche a la mañana. Pasé 15 años antes de tener un éxito real y notorio”, dijo Ford a Parade en una entrevista a principios de este año.