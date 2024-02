TWICE aspira a lo más alto del top Billboard

Ciudad de México.- Desde Seúl, Corea del Sur, la girl band de K-pop TWICE, integrada por nueve chicas, tiene en la mira un nuevo logro en la lista principal de Billboard.

Su más reciente trabajo discográfico, 'With YOU-th', se estrenó este viernes tras haber lanzado el sencillo 'I Got You' a inicios de mes, tienen una gira mundial en marcha, actuando en Ciudad de México, Sao Paulo y próximamente en Las Vegas.

Ellas han impulsado el fenómeno global del K-pop desde su debut en 2015, su carrera ha sido impulsada por canciones alegres, pegadizas y coreografías impecables.

En entrevista, las miembros de TWICE dijeron estar encantadas de actuar como grupo después de haberse enfocado en actividades en solitario o en subgrupos durante el último año.

Las nueve integrantes de TWICE encabezaron la lista de las mejores canciones de iTunes en 41 países, con el track en inglés 'I Got You', por lo que la agrupación aspira al puesto más alto en la lista principal de Billboard.

"Tengo un sueño. Me alegraré mucho si conseguimos un puesto alto en el Billboard, aunque no sea el número 1", dijo Chaeyoung.

Como muchas otras agrupaciones, se enfrentan a apretadas agendas y a la presión del público, por lo que la fuerza como equipo y dejarse llevar, es como sobrellevan la fama.

"Tienes que aprender a confiar en la gente que te rodea y a pedirles ayuda, no a hacerlo todo sola", afirmó Mina.

El próximo julio, las integrantes de TWICE se convertirán en las primeras artistas femeninas extranjeras en tocar en el Estadio Nissan de Kanagawa en Japón.

Con información de Reuters