Ciudad de México.- Britney Spears reveló en su libro de memorias que tuvo un aborto durante su relación con el cantante Justin Timberlake. En su libro "The Woman in Me", la cantante, de 41 años, compartió que su embarazo a finales de los 2000 fue "una sorpresa" pero "no una tragedia".

"Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos.

Esto sería mucho antes de lo que había previsto. "Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo.

Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes", se lee en un extracto publicado por People Tuesday.

La intérprete de "I'm a Slave 4 U" asegura que la gente "la odiará" por haber aceptado no tener el bebé, que si hubiera dependido sólo de ella, no lo habría abortado, sin embargo, explica que Timberlake estaba firme en su decisión de no ser padre.

Antes del lanzamiento del libro, fuentes revelaron a Page Six que el cantante de "Montana" había estado "preocupado" por lo que Spears iba a compartir sobre su relación.

En otra instancia, otra fuente reveló que a Timberlake, de 42 años, dicha revelación "lo está devorando".

Spears y Timberlake comenzaron a salir en 1999, cuando eran adolescentes.

Después de su ruptura, en 2002, Timberlake insinuó durante una entrevista con Barbara Walters que "La Princesa del Pop" lo había engañado.

Spears no confirmó ni negó la acusación en ese momento.