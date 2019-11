Tuvo Selena Gomez ataque de ansiedad en AMAs

Ciudad de México— Selena Gómez sufrió un ataque de pánico y de ansiedad antes de actuar el domingo en los American Music Awards (AMAs), aseguró E! Entertainment Television.

La estrella abrió la ceremonia de los AMAs, que tuvo lugar en el Staples Center de Los Ángeles, con una actuación en la que cantó sus nuevos sencillos como anticipo del álbum que lanzará al principios del año que viene, lo que supondrá su regreso a la música.

Una de las imágenes más virales de la noche fueron los aplausos y gritos de Taylor Swift y Halsey entre el público mientras Gomez cantaba los primeros versos de su recién estrenado tema "Look At Her Now".

Se trataba de una actuación muy importante para la estrella y una fuente de su entorno dijo hoy a E! Entertainment Television que la cantante notó la presión antes de pisar el escenario.

"Selena definitivamente tuvo ansiedad y un ataque de pánico antes de salir y puso mucha presión sobre sí misma", dijo la fuente anónima.

Posteriormente, la revista People publicó una información similar a la de E! Entertainment Television citando a la misma fuente.

Tras su actuación, Gomez publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, donde tiene 162 millones de seguidores.

"Se siente bien estar de vuelta. Gracias a todo mi equipo y a mis fans por estar conmigo. Todo esto es para vosotros y por vosotros. Emocionada por este nuevo capítulo", dijo.