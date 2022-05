Triunfa productor mexicano en Cannes 2022 ¡pero le da Covid!

Ciudad de México.— El Triángulo De La Tristeza, la película de Ruben Östlund coproducida por el mexicano Julio Chavezmontes, se llevó este sábado la Palma de Oro a Mejor Película en la selección 2022 del Festival de Cine de Cannes, y aunque el productor se encontraba ya en Francia promoviéndola, su festejo tuvo que ser postergado debido a que esta semana salió positivo a Covid-19.

"No he podido celebrar porque el jueves salí positivo y estoy encerrado desde entonces", compartió Chavezmontes en entrevista telefónica, aclarando que la felicidad de ser galardonado con este premio no se la quita ni el virus.

"Al contrario, creo que recibir esta noticia me ayudó y estoy bien, ha sido nada más como una gripe fuerte, pero sí, lamentablemente estoy aislado y recuperándome", agregó, con humor.

En este filme, el mexicano hizo mancuerna con Östlund, cineasta sueco de quien admite ser un gran admirador y cuyo trabajo ha sido una inspiración constante para él en cintas como Tiempo Compartido.

Curiosamente, fue el mismo director quien le entregó el premio a Mejor Guion dentro del festival de Sundance en 2018, por lo que colaborar juntos parecía predestinado.