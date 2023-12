Triunfa la variedad en las cintas mexicanas más taquilleras

Ciudad de México.- La comedia no fue el único género que llevó al público a ver películas mexicanas en cines durante 2023.

Entre los 10 títulos nacionales más vistos coexisten dramas como Radical (título con la mejor taquilla, con casi 200 millones de pesos) y Huesera (posición 6), que a través del terror hace una reflexión sobre la maternidad.

También se incluyen la sátira política de Luis Estrada ¡Que Viva México! (3), el filme autoral Heroico (7), que muestra la violencia en el Ejército mexicano, y el thriller psicológico Señora Influencer (10).

Desde el inicio de la pandemia el cine mexicano había batallado por volver a atraer al público al cine, pero realizadores nacionales consideraron que tener entre los más visto a cinco comedias y cinco películas de otro corte evidencia que la situación mejorará.

"La oferta es muy variada y salvo ¡Que Viva México!, hecha para una plataforma, todas son películas hechas para estrenarse en cine. Hubo mucho de dónde escoger para la gente. Estos resultados van a seguir, no es algo que se quedó.

"Estamos tratando de aumentar cada año para llegar en algún momento a los números que hacíamos antes. ¿Va a ser difícil? Sí, muy difícil, pero creo que este año nos demuestra que tomamos buen camino", consideró en entrevista el productor Jorge Aragón, detrás de Infelices Para Siempre.

Su cinta, protagonizada por Adrián Uribe y Consuelo Duval, fue la segunda película más vista del año y la primera desde Cindy la Regia (2020) en superar los 100 millones de pesos en taquilla.

Los realizadores de comedia creen que incluso en su género lograron ofrecer productos diferentes, que no apostaron por risas fáciles, sino por mensajes más profundos.

"Como la comedia funciona, efectivamente nos hemos dado a la tarea de atiborrar de eso todas las salas. Creo que como cineastas hay que ser responsables y poner en perspectiva que debemos darle al público algo bien contado, con personajes con los que se identifiquen.

"Mis colegas entran en el rollo de que hay que apoyar el cine mexicano, pero el cine mexicano no es un género. Lo que los realizadores debemos de apoyar para que la gente vaya al cine es contar buenas historias", opinó Chava Cartas, director de Sobreviviendo mis XV.

En su largometraje, además de plasmar el color de la cultura mexicana y de las fiestas de 15 años, el realizador también pudo representar la inclusión y cómo la viven ahora los jóvenes.

Su protagonista, Danae, pasa de una escuela pública a una de élite, donde sus compañeros, lejos de tratarla mal, son en extremo amables y políticamente correctos al grado de hacerla sentir incómoda.

"Si le escarbas tiene unos discursos mucho más profundos, quien los quiera ver sólo tiene que poner un poquito más de atención y ver una reflexión sobre la inclusión, que está en la agenda mundial. La gente lo adoptó bien, de ahí viene el éxito de la película, la gente se identificó", dijo el también realizador de Mirreyes Contra Godínez.

Aragón cree que aunque distintos tipos de películas conforman el cine mexicano, la comunidad fílmica se ha unido para borrar divisiones y apoyarse mutuamente.

"De pronto estábamos bien separados, el cine autoral no se mezclaba con el cine comercial, el comercial no quería a ciertos actores porque no generan taquillas... pero creo que esas cosas ya están pasando.

"Poco a poco estamos logrando formar un solo bloque y demostrar que todos somos parte del cine mexicano, no hay división", afirmó el productor.

Las mexicanas más taquilleras

1. Radical, 199 pesos y 3.1

2. Infelices Para Siempre, 101.7 y 1.7

3. ¡Que Viva México!, 74.5 y 1.1

4. Sobreviviendo mis XV, 63.9 y 1.04

5. Papá o Mamá, 49.3 y 0.76

6. Huesera, 37.1 y 0.78

7. Heroico, 31.8 y 0.48

8. Cómo Matar a Mamá, 26.2 y 0.39

9. Welcome al Norte, 25.9 y 0.45

10. Señora Influencer, 22.9 y 0.37

Después de tres años de una taquilla mermada por la pandemia, el cine mexicano volvió a llevar al público a las salas durante 2023: estuvo cerca de doblar la recaudación que tuvo el año pasado.

Hasta el 27 de noviembre, las películas nacionales habían obtenido más de 702 millones de pesos, de acuerdo a cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine); en 2022 fueron 390 millones de pesos.

El 30 de noviembre llegó a salas Papá o Mamá, comedia de Ernesto Contreras protagonizada por Mauricio Ochmann y Silvia Navarro, que en cuatro semanas acumuló 49.3 millones de pesos y sigue en cartelera junto a nuevos títulos, como Perdidos en la Noche, de Amat Escalante.

Expertos estiman que el cine nacional terminará el año con más de 750 millones de pesos y sobrepasando los 12 millones de boletos vendidos, su primera gran recuperación tras el inicio de la pandemia, aunque aún está lejos de las cifras del 2019.

Aquel año fue récord, al marcar mil 767 millones de pesos y 34.6 millones de boletos vendidos, lo que se redujo en 2020 a 421 millones de pesos y 7.6 millones de boletos, debido al parón de actividades por la Covid-19.

Pese a que las restricciones de aforo comenzaron a eliminarse, los años siguientes quedaron por debajo del primer año pandémico. En 2021 la taquilla para el cine mexicano fue de 277 millones de pesos y 4.6 millones de boletos vendidos, mientras que en 2022 fueron 390 y 6.4.

Cindy la Regia había sido el último título nacional en superar los 100 millones, al estrenarse al inicio de 2020, hasta que este año Infelices Para Siempre, protagonizada por Consuelo Duval y Adrián Uribe, logró 101.7.

Sin embargo, la corona se la llevó Radical, estelarizada por Eugenio Derbez, que con sus casi 200 millones en taquilla se colocó como la séptima película mexicana con mejor recaudación en la historia.

Recaudación a lo largo de los años

Cifras en Millones de pesos

2011: 605

2012: 444

2013: 1 214

2014: 1 023

2015: 739

2016: 1 395

2017: 1 016

2018: 1 403

2019: 1 767

2020: 421

2021: 277

2022: 390

2023: 702*

Fuente: Canacine

* Hasta el 27 de noviembre