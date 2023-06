Triunfa la improvisación y la diversidad en los Premios Tony

Ciudad de México.- Al subir la noche de este domingo al escenario de los Premios Tony para la entrega 76, la comunidad teatral no tenía un guion que seguir por la huelga de escritores, por lo que se permitieron dejar hablar desde sus corazones, que clamaban por inclusión, respeto y justicia.

Las identidades de los ganadores eran diversas e iban desde hombres homosexuales, personas no binarias y otros cuyos cuerpos no encajan en los estándares de belleza, pero al reconocerse su talento, todos enviaron mensajes de aceptación y orgullo a los espectadores.

Tal fue el caso de Bonnie Milligan, reconocida por su actuación en el musical Kimberly Akimbo, el montaje más ganador de la gala al llevarse cinco estatuillas, al que se unieron más voces.

"Debemos unirnos, debemos combatirlo o estamos condenados a repetir la historia. Sigan alzando sus voces contra la intolerancia.

"Mientras crecía me llamaron con la palabra con 'f' (refiriéndose a maricón, en inglés) más veces de las que puedo contar, pero ahora soy un maricón con un Tony", dijo Michael Arden al ser elegido como Mejor Director de un Musical por Parade, en una de las intervenciones más celebradas en el teatro y por la audiencia.

Por primera vez dos personas no binarias fueron galardonadas en la entrega en el apartado de musical: J. Harrison Ghee, Mejor Actor por Some Like It Hot, y Alex Newell, Mejor Actor de Reparto por Shucked.

"Gracias por recibirme en Broadway. No debería estar aquí como un pequeño bebé negro, queer, no binario, gordo, de Massachusetts. Ahora a cualquiera que piense que no puede hacerlo, le miraré a la cara y le diré que puede hacer cualquier cosa que se proponga", dijo Newell.

En la gala también brilló Leopoldstadt al llevarse cuatro premios, incluido Mejor Obra, al mostrar cómo padeció una familia judía la violencia en Europa. Parade, sobre el linchamiento al judío Leo Frank, se llevó el premio a Reposición Musical.

La transmisión televisiva arrancó con una imagen del libreto de la conductora, Ariana DeBose, pero estaba totalmente en blanco, por lo que la apertura del show se dio sólo con baile y bromas de la anfitriona, quien incluso ironizó con que había hecho anotaciones en su brazo.

El United Palace del Washington Heights, en Nueva York, que recibió por primera vez los premios, se engalanó con números de las nominadas, como Sweeney Todd, la interpretación de "Roar" de Katy Perry, que forma parte de la obra & Juliet, y un número medieval de Camelot, con un caballero de armadura.

Los ganadores se solidarizaron con la huelga, como fue el caso de Victoria Clark, que alzó su segundo Tony, este a Actriz Principal en Musical por Kimberly Akimbo, donde da vida a una adolescente con un padecimiento que la hace envejecer rápidamente.

"No somos nada sin nuestros escritores, apoyemos a la WGA (Sindicato de Guionistas de Estados Unidos por sus siglas en inglés) y su lucha por el contrato que se merecen", expresó.

Otro de los momentos más aplaudidos fue cuando la actriz y cantante Denée Benton, antes de presentar un premio, llamó al gobernador de Florida Ron DeSantis el actual "Gran Mago", como protesta por las políticas racistas y discriminatorias que ha impulsado.

LISTA DE GANADORES

Mejor Obra

Leopoldstadt

Mejor Musical

Kimberly Akimbo

Mejor Revival de una Obra

Suzan-Lori Parks' Topdog/Underdog

Mejor Revival de un Musical

Parade

Mejor Libro de un Musical

"Kimberly Akimbo", de David Lindsay-Abaire

Mejor Partitura Original (Música y/o Letra)

"Kimberly Akimbo" / Música: Jeanine Tesori / Letra: David Lindsay-Abaire

Mejor Actor en un Papel Principal en una Obra

Sean Hayes, por "Good Night, Oscar"

Mejor Actriz en un Papel Principal en una Obra

Jodie Comer, por "Prima Facie"

Mejor Actor en un Papel Principal en un Musical

J. Harrison Ghee, por "Some Like It Hot"

Mejor Actriz en un Papel Principal en un Musical

Victoria Clark, por "Kimberly Akimbo"

Mejor Actor en un Papel Destacado en una Obra

Brandon Uranowitz, por "Leopoldstadt"

Mejor Actriz en un Papel Destacado en una Obra

Miriam Silverman, por "The Sign in Sidney Brustein's Window"

Mejor Actor en un Papel Destacado en un Musical

Alex Newell, por "Shucked"

Mejor Actriz en un Papel Destacado en un Musical

Bonnie Milligan, por "Kimberly Akimbo"

Mejor Diseño Escénico en una Obra

Tim Hatley & Andrzej Goulding, por "Life of Pi"

Mejor Diseño Escénico en un Musical

Beowulf Boritt, por "New York, New York"

Mejor Diseño de Vestuario en una Obra

Brigitte Reiffenstuel, por "Leopoldstadt"

Mejor Diseño de Vestuario en un Musical

Gregg Barnes, por "Some Like It Hot"

Mejor Diseño de Iluminación en una Obra

Tim Lutkin, por "Life of Pi"

Mejor Diseño de Iluminación en un Musical

Natasha Katz, por "Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street"

Mejor Diseño de Sonido en una Obra

Carolyn Downing, por "Life of Pi"

Mejor Diseño de Sonido en un Musical

Nevin Steinberg, por "Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street"

Mejor Dirección de una Obra

Patrick Marber, por "Leopoldstadt"

Mejor Dirección Musical

Michael Arden, por "Parade"

Mejor Coreografía

Casey Nicholaw, por "Some Like It Hot"

Mejor Orquestación

Charlie Rosen & Bryan Carter, por "Some Like It Hot"