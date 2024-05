Triunfa 'El juego del Calamar: El Desafío' en los BAFTA TV

Ciudad de México.- El Juego de el Calamar: El Desafío ganó la categoría de mejor Reality en los premios BAFTA TV, reportó Deadline.

El programa de Netflix producido en el Reino Unido venció a competidores como Banged Up y Married At First Sight.

La versión competitiva del drama coreano El Juego del Calamar enfrentó a 456 jugadores entre sí en un gran torneo para ganar un enorme premio en efectivo.

Los desafíos iban desde el infame "Luz roja, luz verde" del drama de 2021, en el que los concursantes tenían que evitar moverse mientras estaban frente a una muñeca gigante, hasta otros nuevos basados en juegos infantiles como Battleship. Al finalizar, un ganador se llevó 4.56 millones de dólares.

El programa proviene del productor de The Traitors , Studio Lambert, y The Garden, una coproducción poco común entre dos importantes productores británicos sin guion de diferentes grupos de producción.

Los Traidores ganaron el año pasado, cuando la categoría se conocía como Realidad y Factual Construido.

Los premios se entregaron este domingo en Londres, en el Royal Festival Hall con Romesh Ranganathan y Rob Beckett como anfitriones.