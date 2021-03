Tres mexicanos van por el Oscar

Tomada de internet

No todo está perdido: los mexicanos Michelle Couttolenc, Jaime Baksht y Carlos Cortés Navarrete resultaron nominados al Oscar a Mejor Sonido por su trabajo en El Sonido del Metal, anunció la Academia de Hollywood.

Estos tres talentos son de los poquísimos nombres latinoamericanos que figuran en las categorías de este año, luego de que la cinta mexicana Ya No Estoy Aquí, la guatemalteca La Llorona y la chilena El Agente Topo quedaran fuera de la carrera por la estatuilla en los rubros más importantes, informó EFE.

En su lugar, las producciones que aspiran a llevarse el galardón a Mejor Película Internacional son Another Round (Dinamarca), Better Days (Hong Kong), Collective (Rumanía), The Man Who Sold His Skin (Túnez) y Quo Vadis, Aida? (Bosnia-Herzegovina).

Sin embargo, de las tres películas latinas antes mencionadas, sólo El Agente Topo pudo colarse en otra categoría, en la de Mejor Documental.

El filme de Maite Alberdi se verá las caras en ese apartado frente a Collective, Crip Camp, Lo Que el Pulpo me Enseñó y Time.

Desde su estreno en enero de 2020 en el Festival de Sundance, la cinta chilena ha recorrido el planeta cosechando aplausos y obteniendo premios en certámenes como el Festival de San Sebastián.

El documental cuenta la historia de Sergio, un tragicómico octogenario que ejerce de espía en una residencia de la tercera edad para averiguar posibles malos tratos. Es una coproducción entre Chile, España, Países Bajos, Estados Unidos y Alemania.

Por su parte, la mexicana Ya No Estoy Aquí, que se estrenó en Netflix el año pasado, ha sido una de las grandes sensaciones del cine internacional durante la pandemia.

La película de Fernando Frías relata la historia de un joven llamado Ulises que forma parte de la banda Los Terkos, quienes están inmersos en la subcultura de la música Kolombia en la ciudad de Monterrey.

Y aunque se llevó diez reconocimientos en los premios Ariel, incluido el de Mejor Película, no logró conquistar a los votantes de la Academia de Hollywood, en lo que significa un año con una gran ausencia de nombres mexicanos luego de los triunfos de Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro G. Iñárritu.

Por último, La Llorona, una asombrosa mirada de terror mágico al genocidio maya en Guatemala, protagonizada por María Mercedes Coroy, fue candidata en los Globos de Oro a Mejor Cinta en Lengua Extranjera, un premio que se acabó llevando la estadounidense Minari.

Los Oscar de la pandemia fueron retrasados dos meses para intentar evitar el impacto del coronavirus, y se celebrarán el 25 de abril (el 28 de febrero era la fecha original).

La Academia anunció hoy que la gala, cuyo formato todavía es un misterio por las restricciones del Covid-19, se celebrará desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, escenario habitual de los Oscar, y desde Union Station, la estación central de la ciudad californiana y una novedad en esta ocasión.