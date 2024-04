Tremendo lío en escena

Tremendo lío que se ha armado en el teatro por la falta de actores justo a unos minutos de iniciar la función. Ante tal panorama, un grupo de trabajadores del lugar intentará salir del problema improvisando una obra, con nula preparación o idea de qué hacer, sólo impulsados por la mejor de las intenciones.

La anterior es a grandes rasgos la premisa de ‘Se suspende la función’, comedia que estrenará Telón de Arena el próximo 26 de abril y que se mantendrá en cartelera hasta el 19 de mayo en funciones de viernes a domingo.

César Cabrera, director de la obra escrita por el español Fernando Lalana, finalmente montó la pieza luego de haber querido hacerlo tiempo atrás, y el resultado se podrá apreciar en el Centro Cultural Telón de Arena en punto de las 7 de la tarde.

“Va a empezar la función y no llegan los actores, la directora se espanta porque ya están ahí los niños, el público, y los manda a la taquilla a que les den dulces por su asistencia, entonces están ahí el portero, el que limpia, los tramoyistas, la de taquilla y dicen ‘¿cómo que se van a ir? hay que hacer la obra, no necesitamos actores”, platica Cabrera.

“Decididos a resolver el problema van y buscan vestuarios, y de repente se dan cuenta que no saben cuál obra harán, el portero agarra unos papeles y hacen la historia de ‘Caperucita durmiente y los siete principitos’, hacen un desmadre con el texto”.

Para dar marcha a este proyecto Cabrera cuenta con un equipo integrado por Jorge Rodallegas, Gizéh Beltrán del Río, Liliana Álvarez, Marco Pearson, Guadalupe Balderrama, Paul Velázquez y Luis Miguel Montelongo.

La obra, que según el director resulta ser muy didáctica respecto a lo que es el arte colaborativo, es posible además por la asistencia de Karla Giselle, la iluminación de Ileana García, la música de Luis Carlos Ortega, el sonido de Cecy Sapién y el diseño de vestuario de Tania Hernández Dolz.

Sinopsis

Aunque se iba a representar una obra nunca, llegaremos a saber cuál es o de qué trata. Todo ocurre en tiempo real, sin pausas y a un ritmo endiablado. Los actores no se han presentado, el público ya está sentado en las butacas y hay que levantar el telón. No, no hay que levantarlo porque ya estaba arriba y ahora todos saben que hay problemas. Es mejor que los espectadores se vayan a su casa. No, que no se vayan. Que sí. Que no. Mejor nosotros hacemos la función. ¿Qué función? La obra. ¿Qué obra? No sé. Cualquier obra. Una de piratas, de princesas, de gánsteres… ¡La que sea! No se vayan. Volvemos enseguida. ¡Publicidad!

Se suspende la función

De 26 al 19 de mayo

Funciones de viernes a domingo a las 7:00 p.m.

Centro Cultural Telón de Arena

Parque Central Oriente

Entrada: 200 pesos, general; 150 pesos a niños, estudiantes, maestros y adultos mayores

Preventa (hasta el 24 de abril), 150 pesos; 100 pesos a niños, estudiantes, maestros y adultos mayores.

Boletos a la venta en taquilla y en la página www.telondearena.org