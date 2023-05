Traza sus sueños

Los Angeles- Pierce Brosnan ha intentado escribir sobre sí mismo muchas veces, pero es a través de la pintura que el artista siente que puede expresarse plenamente.

"(La obra de arte) es biográfica. He intentado escribir las memorias y es muy aburrido. Es tener que escarbar en la cabeza, en el corazón y en la memoria de la vida. Así que estos cuadros tienen definitivamente una historia de quién era yo, dónde estaba, cuándo estaba", dijo el actor.

Brosnan está desvelando públicamente su papel más vulnerable hasta la fecha, presentando su primera exposición de arte en solitario, que estará abierta hasta el 21 de mayo en Los Ángeles. Titulada "So Many Dreams" (Tantos sueños), es una colección de pinturas y dibujos que el actor creó entre los años 80 y la actualidad.

La pintura no es una nueva afición o aventura pandémica que el actor acabe de abordar. Aunque es más conocido por interpretar a James Bond y protagonizar otros clásicos, Brosnan empezó a dedicarse a las artes visuales cuando era joven y vivía en Irlanda.

Más tarde se trasladaría a Estados Unidos, donde conseguiría el papel protagonista en la serie de la NBC "Remington Steele", que convirtió a Brosnan en un nombre mundialmente conocido y en uno de los actores más codiciados de Hollywood.

"Me encontré viviendo aquí, y me sentí muy influido por los artistas de Los Ángeles de principios de los 80. Tenía cierto deseo y ganas de pintar. Tenía dinero para comprar material artístico, lienzos y pinceles", explica Brosnan. "Compré todos estos maravillosos, maravillosos materiales de arte, y acabaron en un armario".

Un desahogo emocional

No fue hasta 1987, cuando a la difunta esposa de Brosnan, la actriz australiana Cassandra Harris, le diagnosticaron un cáncer de ovarios, que Brosnan desempolvó sus materiales de pintura y empezó a utilizar el arte como desahogo emocional y consuelo para él y Harris.

"Una noche me levanté y me puse a pintar. Empecé a pintar con los dedos", dice Brosnan, recordando cómo pintaba mientras Harris se recuperaba de los tratamientos de quimioterapia. Ella murió en 1991, pero el actor ha conservado esa primera obra, titulada "Una noche oscura", y cuelga en la exposición.

Los colores primarios se extienden por un lienzo pintado de negro manchado y uno casi puede ver la frustración y la liberación que debió de sentir Brosnan. "Fui al lienzo a explorar esa rabia oscura, esa especie de dolor fracturado que tenía. Pero salió el color. Y así el color equilibraba lo que fuera esa vida interior", dice.

Estallidos de color

Aunque los estallidos de colores brillantes ocupan un lugar destacado en el arte de Brosnan, afirma que no desea categorizar su colección.

"Alguien puede clasificarla. No me corresponde a mí definirla. Es el público. Son ellos los que quieren criticar o celebrar la obra", afirma.

Brosnan atribuye a su esposa, la periodista y documentalista Keely Shaye Brosnan, el mérito de haberle dado el valor y el empuje necesarios para mostrar públicamente su arte.

Muchos de los cuadros de Brosnan son el resultado de dibujos que crea mientras charla por teléfono.

"Mi mujer, Keely, compró estos blocs que se colocan junto al teléfono con sus iniciales y las mías. Y en cuanto estoy hablando por teléfono, o haciendo negocios, y tengo una mañana de llamadas. El bloc está ahí, y los dibujos simplemente suceden. Simplemente aparecen, así que tienen un misterio".

Una pared de la exposición muestra los dibujos, muchos de los cuales son rostros que le vienen a la mente o fotografías que encuentra. "Miro eso y pienso: '¿Quién es esta persona? ¿Quién es este hombre? Cuál es el significado de estas imágenes", explica el actor.

Una celebración de su trabajo

La primera exposición individual de Brosnan, gracias al impulso de Keely y perfectamente sincronizada con el 70 cumpleaños del actor, el martes, es una celebración de su trabajo y de los sueños que ha cumplido a lo largo de su vida.

"Es el regalo de cumpleaños que me hago a mí mismo por tener el valor de decir: venid a ver mis obras", explica. "Sigo teniendo muchos sueños. He cumplido el de venir a Estados Unidos. Crear una carrera para mí fue un gran sueño y una apuesta, y mereció la pena. So Many Dreams" es una historia de amor. Es una historia de amor de mujeres que han influido en mi vida, en mis hijos y en el arte que hago como actor", añadió.

La exposición ha ayudado a Brosnan a ver la totalidad de su obra y dice que ahora puede "salir de la maleza e intentar definirla y crecer como artista, como pintor".

Brosnan quiere ramificarse hacia otras formas de arte, cerámica, alfarería, escultura e incluso tallas de madera.

"Éste es definitivamente un momento de transición en mi vida como actor, como artista... y eso me llena de un alborozo de expectativas y deseos y ganas. Y ya veremos adónde nos lleva el viento".

Pero Brosnan tiene una solución para sus intentos fallidos de escribir unas memorias.

"Creo que un libro de pinturas estaría bien. Sería un libro de sobremesa con un cuadro y luego 500 palabras o más sobre ese periodo de tiempo, esa persona. Eso me atrae".